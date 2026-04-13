Hürmüz'e ABD Kilidi! 'Dünya Nefesini Tuttu, Abluka Başladı': Trump'tan 'Yaklaşırlarsa Yok Ederiz' Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan'da gerçekleştirilen müzakerelerin çökmesinin ardından Hürmüz Boğazı'na uygulanacak abluka için verdiği saat doldu. Gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Trump, ablukanın ardından yaptığı ilk açıklamada, "İran gemisi yaklaşırsa yok ederiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası TSİ 17:00 itibariyle başladı. ABD donanması, İran'ın izniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere operasyonlar düzenleyeceğini kaydetti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, ablukanın başlamasının ardından ilk kez paylaşımda bulundu:

"İran Donanması, tamamen yok edilmiş halde deniz dibinde yatıyor. Tam 158 gemi. Vurmadıklarımız ise, onların “hızlı saldırı gemileri” dedikleri az sayıdaki gemiler; çünkü bunları pek bir tehdit olarak görmedik.

Uyarı: Bu gemilerden herhangi biri ABLUKAMIZA yaklaşırsa, denizde teknelerdeki uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı öldürme sistemi kullanılarak derhal YOK EDİLECEKLERDİR.

Bu hızlı ve acımasız bir işlemdir.

Not: Okyanus veya deniz yoluyla ABD'ye gelen uyuşturucuların %98,2'si DURDURULMUŞTUR! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz."

İRAN'A GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDEYEN GEMİLER HEDEFTE

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi ve Arap Denizi'nde İran'a geçiş ücreti ödeyen gemilere müdahale edileceğini bildirmişti.

TRUMP BOŞA MI DÜŞTÜ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ablukaya başka ülkelerin de destek vereceğini açıklamasına karşın, henüz herhangi bir ülke kargo gemileri ve tankerlere yönelik operasyonlara katılacağını duyurmadı. Öte yandan İngiltere, Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme çalışmalarına donanmasıyla destek vereceğini kaydetti.

ABD UÇAKLARINDAN BÖLGEDE YOĞUN HAREKETLİLİK

İran ve ABD müzakerelerinin olumsuz sonuç vermesinin ardından bölgedeki ABD savaş uçağı hareketliliğinde, olağanüstü bir artış gözlendi. Bölgeye gönderilen uçakların çoğunluğunu C-17 Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı oluşturuyor.ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük nakliye uçağı "Lockheed C-5M Super Galaxy" ve Boeing tarafından üretilen stratejik nakliye uçağı "Boeing KC-46 Pegasus"lar da Avrupa hava sahasında gözlendi .Orta Doğu'daki nakliye uçaklarının oluşturduğu trafiğin müzakerelerin ardından yoğun şekilde arttığı görülürken, bölgeden ayrılan Boeing KC-135R Stratotanker tipi askeri havada yakıt ikmal tanker uçaklarının da bulunduğu tespit edildi.

TANSİYON YÜKSELİYOR

İran Silahlı Kuvvetleri ise ABD’nin deniz ablukasını 'gayrimeşru' ve 'korsanlık' olarak nitelendirdi. Tahran yönetimi, İran limanlarının hedef alınması halinde Körfez’deki diğer limanların da güvende olmayacağı uyarısında bulundu.

SALDIRILAR YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Öte yandan Axios’a göre ABD Başkanı Donald Trump, deniz ablukasının İran’ın tutumunu değiştirmemesi halinde askeri saldırıların yeniden başlatılmasını değerlendiriyor. Trump, daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın petrol satışını engellemek amacıyla bu adımı attıklarını ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını hedeflediklerini ifade etmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

