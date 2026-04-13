Aynı Ev, Aynı Kader, 11 Yıl Sonra Aynı Son... Zeren Ailesinden Geriye Kimse Kalmadı

Amasya’da, 11 yıl önce eşini ve bir oğlunu soba faciasında kaybeden Mehmet Ali Zeren, aynı evde bu kez diğer oğlu Alper ile birlikte aynı şekilde hayatını kaybetti. Bir aileyi 11 yıl arayla hayattan koparan 'sessiz katil', bu kez babayı ve son evladını yan yana buldu.

Son Güncelleme:
Aynı Ev, Aynı Kader, 11 Yıl Sonra Aynı Son... Zeren Ailesinden Geriye Kimse Kalmadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amasya’nın Kurşunlu Mahallesi, Kafkas Sokak'ta bulunan müstakil bir ev, 11 yıl arayla yaşanan ikinci büyük acının merkezi oldu.

11 yıl önce aynı evde yaşayan Yasemin Zeren (50) ve 14 yaşındaki oğlu Anıl Ali Zeren, sobadan sızan gaz nedeniyle yaşamlarını yitirmişti. Faciadan geriye, eşini ve bir çocuğunu toprağa veren baba Mehmet Ali Zeren (64) ile oğlu Alper (39) kalmıştı.

AYNI ODADA AYNI SON

Yıllar sonra aynı müstakil evde yaşamaya devam eden baba ve oğula ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, Mehmet Ali Zeren ve oğlu Alper Zeren’in cansız bedenleriyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, baba ve oğulun tıpkı 11 yıl önceki aile fertleri gibi kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

'İÇERİDE YOĞUN DUMAN VARDI'

Olay karşısında mahalle sakinleri şok yaşarken, Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, "11 yıl önce anne ve çocuğu kaybetmiştik, şimdi de baba ve diğer oğlu gitti. İçeri girdiğimizde evde yoğun duman vardı, kaderleri aynı oldu" sözlerini kaydetti.

Olay yerine gelen Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç incelemelerde bulunurken, hayatını kaybeden baba ve oğlun cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Amasya Soba
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
