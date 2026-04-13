Savcı Mütalaasını Açıkladı: Antalya'daki Teleferik Faciasında Kim Kusurlu?

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu mevkisinde 12 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen ve 174 kişinin havada asılı kalarak 22,5 saat süren bir operasyonla kurtarıldığı teleferik kazasında yargı süreci sona yaklaşıyor. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

BAŞKAN KOCAGÖZ’E BERAAT TALEBİ

Davanın en çok konuşulan ismi olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında savcı, beraat kararı verilmesini istedi. Mütalaada, Kocagöz'ün kaza tarihinde işletmede herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığı, kaza ile eylemleri arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı vurgulandı.

Kocagöz, davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

7 SANIK İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı, kazanın meydana gelmesinde teknik ve idari kusurları bulunduğu tespit edilen Ahmet Buğra S, Okan E, Serdar T, Özgür E, Edip Kemal B, Serkan Y. ve Suphi K. isimli 7 sanığın cezalandırılmasını istedi. Bu isimler hakkında "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 4 sanık için ise somut bir kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraat istendi.

DURUŞMA 20 NİSAN'A ERTELENDİ

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 20 Nisan tarihine erteledi.

KAZA VE ADLİ SÜREÇ

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S., Serkan Y., Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise 4. duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: AA-İHA