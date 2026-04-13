Orta Doğu Yine Diken Üstünde! ABD Abluka İçin Saat Verdi

ABD Merkez Komutanlığı, 13 Nisan’da İran limanlarına yönelik deniz ablukasının başlayacağını duyurdu. İran’a giriş-çıkış yapan gemilerin hedef alınacağı belirtilirken, Hürmüz Boğazı’nda diğer ülkelere yönelik seyrüseferinse engellenmeyeceği açıklandı.

Orta Doğu Yine Diken Üstünde! ABD Abluka İçin Saat Verdi
ABD Merkez Komutanlığı: "13 Nisan'da Doğu Zaman Dilimine göre saat 10:00'da İran limanlarına abluka uygulayacağız. İran limanlarına giriş veya çıkış yapan tüm gemilere abluka uygulayacağız. İran dışındaki limanlara gidiş ve gelişlerde Hürmüz Boğazı'ndan serbest seyrüsefer özgürlüğünü engellemeyeceğiz. Abluka başlamadan önce ticaret gemilerine ek bilgi sağlayacağız."

