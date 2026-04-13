Ünlülere 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Yeni Gelişme: 8 İsim Hakkında Tutuklama Kararı! İşte İsimler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

HANGİ İSİMLER GÖZALTINDA?

Gözaltına alınan isimler arasında, Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, ⁠Aleyna Bozok, Büşra Nur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, ⁠Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel bulunuyor.

Aynı soruşturma kapsamında oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildi. İki ismin de yurt dışında olduğu öğrenildi.

11 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

8 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 8 isim hakkında tutuklama; 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Hakkında tutuklama kararı verilen isimler şöyle:

* Elif Karaarslan

* Cansel Ayanoğlu

* Mustafa Eyüp Çelik

* Mehmet Can Çelik

* Büşranur Çakır

* Deniz Metin Yüksel

* Ali Yaşar Koz

* Leha Ahsen Alkan

ÜÇ İSME ADLİ KONTROL

Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar ve Özlem Parlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

Kaynak: AA