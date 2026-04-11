Işın Karaca, Atina Havalimanı'nda Saatlerce Bekletilip Sınır Dışı Edildi: 'Suçum İzmir Marşı Söylemek!'

Ünlü sanatçı Işın Karaca, turist olarak gittiği Yunanistan’a girişinin engellendiğini ve sınır dışı edildiğini duyurdu. Atina Havalimanı’nda saatlerce bekletilen Karaca, engellenme gerekçesinin 2024 yılında Gümülcine’de söylediği 'İzmir Marşı' olduğunu açıkladı.

Ailesiyle birlikte tatil için gittiği Atina’da pasaport kontrolünden geçemeyen Türk pop müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, Yunan makamları tarafından deport (sınır dışı) edildi.

'SUÇUM İZMİR MARŞI'NI SÖYLEMEK'

Sosyal medya hesabından yaşadığı süreci anbean paylaşan Karaca, kendisine tebliğ edilen belgeleri de kamuoyuna sundu.

Yunanistan’ın giriş yasağına gerekçe olarak; sanatçının 2024 yılında Gümülcine’de verdiği konserde İzmir Marşı’nı seslendirmesini ve "Ne mutlu Türk’üm diyene" ifadesini kullanmasını gösterdiği iddia edildi.

AİLESİ GİRDİ, KENDİSİ BEKLETİLDİ

Işın Karaca’nın eşi ve kızının ülkeye girişine izin verilirken, Karaca saatlerce nezarette bekletildi. Yaşadığı kötü muameleyi eleştiren sanatçı, "Saatlerdir buradayız, bir bardak su veren bile yok. Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muameleyle karşılaştım" sözleriyle tepki gösterdi.

İLK UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNDÜ

Turist olarak gittiği ülkeden Türkiye’ye geri gönderilen Karaca, yaşadığı bu diplomatik krizin ardından ilk uçakla İstanbul’a döndü. Sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İbrahim Tatlıses Yoğun Bakımdaki Yatağından Küs Olduğu Çocuklarına Ateş Püskürdü: Sevmiyorum, Hakkımı Helal Etmeyeceğim Yoğun Bakımdan Ateş Püskürdü
'Uyuşturucu' Operasyonu Kapsamında Hakkında Gözaltı Kararı Olan Şef Somer Sivrioğlu'ndan İlk Açıklama Somer Şef'ten İlk Açıklama
Yoğun Bakımdaki İbrahim Tatlıses Ameliyat Olacak: Tarih Belli Oldu Yoğun Bakımdaki İbrahim Tatlıses Ameliyat Olacak
'Uyuşturucu' Operasyonunda Gözaltına Alınan Ünlü İsimlerin İfadeleri Ortaya Çıktı: Melek Mosso, Bengü, Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol.... 'Uyuşturucu' Operasyonunda Gözaltına Alınan Ünlü İsimlerin İfadeleri Ortaya Çıktı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı
CHP'de Üst Düzey İstifa: CHP'li Başkan Görevi Bıraktı CHP'de Üst Düzey İstifa, CHP'li Başkan Görevi Bıraktı
Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti
Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda
Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın: ABD 'Ön Şartı' Kabul Etti Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın