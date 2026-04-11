Işın Karaca, Atina Havalimanı'nda Saatlerce Bekletilip Sınır Dışı Edildi: 'Suçum İzmir Marşı Söylemek!'

Ailesiyle birlikte tatil için gittiği Atina’da pasaport kontrolünden geçemeyen Türk pop müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, Yunan makamları tarafından deport (sınır dışı) edildi.

'SUÇUM İZMİR MARŞI'NI SÖYLEMEK'

Sosyal medya hesabından yaşadığı süreci anbean paylaşan Karaca, kendisine tebliğ edilen belgeleri de kamuoyuna sundu.

Yunanistan’ın giriş yasağına gerekçe olarak; sanatçının 2024 yılında Gümülcine’de verdiği konserde İzmir Marşı’nı seslendirmesini ve "Ne mutlu Türk’üm diyene" ifadesini kullanmasını gösterdiği iddia edildi.

AİLESİ GİRDİ, KENDİSİ BEKLETİLDİ

Işın Karaca’nın eşi ve kızının ülkeye girişine izin verilirken, Karaca saatlerce nezarette bekletildi. Yaşadığı kötü muameleyi eleştiren sanatçı, "Saatlerdir buradayız, bir bardak su veren bile yok. Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muameleyle karşılaştım" sözleriyle tepki gösterdi.

İLK UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNDÜ

Turist olarak gittiği ülkeden Türkiye’ye geri gönderilen Karaca, yaşadığı bu diplomatik krizin ardından ilk uçakla İstanbul’a döndü. Sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

