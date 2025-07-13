Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer’den Ortalığı Karıştıran Poz! Herkes Aynı Cümleyi Kurdu

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2023 yılında Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ile ekranlarda boy gösteren, Uzak Şehir’in Zerrin’i olarak gönüllerde taht kuran oyuncu Dilin Döğer, Cihangir'deki bir kafede fotoğrafçı Can Şerefoğlu'na verdiği pozlarla gündem oldu.

'KAYA GÖRMESİN SAKIN'

Sosyal medyasından yeni fotoğraflarını paylaşan Döğer’in tarzı çok beğenildi. Transparan zincir elbisesiyle tam puan alan Döğer'in paylaşımına, 'Kaya ve Demir görmesin' yorumları yapıldı.

TATİLE ÇIKMIŞTI

Dizide hayatının aşkı Kaya yerine Alboralar'ın düşmanı Demir'le evlenmek zorunda kalan Zerrin'e hayat veren genç oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla tatile çıkmıştı.

Yoğun set günlerinin yorgunluğunu denize girerek atan ünlü oyuncu tatil karelerini de sosyal medya hesabından bol bol paylaşmıştı.