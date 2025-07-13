Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer’den Ortalığı Karıştıran Poz! Herkes Aynı Cümleyi Kurdu

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’de canlandırdığı Zerrin karakteri ile daha da ünlenen oyuncu Dilin Döğer’in verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun pozlarına “Kaya görmesin” yorumları yapıldı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer’den Ortalığı Karıştıran Poz! Herkes Aynı Cümleyi Kurdu
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2023 yılında Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ile ekranlarda boy gösteren, Uzak Şehir’in Zerrin’i olarak gönüllerde taht kuran oyuncu Dilin Döğer, Cihangir'deki bir kafede fotoğrafçı Can Şerefoğlu'na verdiği pozlarla gündem oldu.

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer’den Ortalığı Karıştıran Poz! Herkes Aynı Cümleyi Kurdu - Resim : 1

'KAYA GÖRMESİN SAKIN'

Sosyal medyasından yeni fotoğraflarını paylaşan Döğer’in tarzı çok beğenildi. Transparan zincir elbisesiyle tam puan alan Döğer'in paylaşımına, 'Kaya ve Demir görmesin' yorumları yapıldı.

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer’den Ortalığı Karıştıran Poz! Herkes Aynı Cümleyi Kurdu - Resim : 2

TATİLE ÇIKMIŞTI

Dizide hayatının aşkı Kaya yerine Alboralar'ın düşmanı Demir'le evlenmek zorunda kalan Zerrin'e hayat veren genç oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla tatile çıkmıştı.

Yoğun set günlerinin yorgunluğunu denize girerek atan ünlü oyuncu tatil karelerini de sosyal medya hesabından bol bol paylaşmıştı.

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