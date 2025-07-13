Ünlü Çiftten Müjdeli Haber! Aileleri Genişliyor

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Disney Channel'ın çocuk oyuncularından biri olarak çok küçük yaşta şöhret olan, "Gabriella Montez" karakterini canlandırdığı ünlü High School Musical serisiyle de dünya çapında bir yıldız haline gelen ünlü oyuncu Vanessa Hudgens, kariyerinde bir süredir durgun bir dönem geçirse de, özel hayatında her şey onun için çok yolunda ilerliyor.

ABD'li oyuncu Austin Butler ile 9 yıllık uzun soluklu bir aşk yaşayan ve herkesin evleneceklerine kesin gözüyle baktığı 36 yaşındaki Vanessa Hudgens, 2020 yılına girerken bu ilişkiyi birden noktalamıştı. İkilinin ayrılma gerekçesinin Butler'ın "Elvis" filmiyle kariyerinde yükselişe geçtiği evliliğe sıcak bakmaması olduğu öne sürülmüştü.

GEÇEN YIL ANNE OLDU

Bu ayrılığı hızla atlatan Vanessa Hudgens, aynı yıl beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile aşk yaşamaya başladı. 2023 yılının sonlarına doğru dünyaevine giren çiftin mutlu evliliği göz kamaştırırken, Temmuz 2024'te ilk bebeklerini de kucaklarına almalarıyla mutlulukları daha da büyüdü. Ünlü çift bebeklerinin adını ve cinsiyetini kamuoyuyla paylaşmasa da sevinçlerini sık sık dile getirdi.

'İKİNCİ TUR'

Hollywood'un mutlu aile tablolarından birine sahip olan ünlü çiftten bir müjde daha geldi. Bir yaşında bir çocuğu olan Vanessa Hudgens, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Instagram hesabından eşi Cole Tucker ile bir paylaşım yapan ABD'li oyuncu, büyüyen karnını gösterdiği bir kare paylaşarak "İkinci tur!" notunu düştü.

Ünlü çiftten gelen bu müjdeli haber, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri çifte çocuklarıyla birlikte sağlık ve mutluluk diledi.