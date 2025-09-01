Uzak Şehir’in Yeni Sezon Fragmanı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! 3 Ay Sonra Büyük Ters Köşe… Herkes Bunu Konuşuyor
Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in yeni sezon fragmanı yayınlandı, sosyal medya yıkıldı. 2 Haziran’da sezon finali bölümüyle herkesi ekrana kilitleyen fenomen dizinin fragmanında Alya’nın kocası Boran’ın ölmediğine dair sahneye yorum üstüne yorum yağdı.
Kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer gibi oyuncuların yer aldığı, reytinglerde birinci sırayı asla kaptırmayan dizi Uzak Şehir, 2 Haziran’da yayınlanan 28. bölümü ile sezon finalini yapmıştı.
Fenomen dizinin sezon finali bölümünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurmuştu. Cihan’ın Alya’ya aşkını itiraf ederek öpmesi seyircileri şaşkına çevirirken, Nare ve Şahin’in evlenmesi de herkesi duygulandırmıştı.
Bölüm, sadece 9 saatte Instagram'da Uzak Şehir sayfasında 264 bin beğeni almayı başarmıştı. Kanal D sayfasında ise 85 bin beğeniye ulaşmıştı.
Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda aşklarını itiraf etmek için Boran’ın mezarına giden Alya ve Cihan’ın duyduğu itiraf seyircileri şoke etti.
Mezara gelen bir kadının mezarda yatan kişinin Alya’nın eşi Boran değil, kendi eşi olduğunu söylemesi sosyal medyada tartışma yarattı.
Yeni sezon fragmanına, sosyal medyada şöyle yorumlar yapıldı:
- "Sakin olun Mine gider Boran gelir, Boran gider Meryem gelir. Dizide araya hep koyacakları insandan çok ne var ki"
- "Aha Boran ölmemiş şimdi iki kardeş kumamı olmuş oluyor"
- "Dizi 2 sezonda 1 yıl önceye geri dönebilir, bu sezon Boran ve Meryem’i de izleyebiliriz"
- "Sadakat bahçede tabutu açtırıp Boran’ın yüzünü görmemiş miydi? İntikam yemini edildi, havaya ateş açıldı, Deniz ve Alya balkonda korkmuştu"
- "Yani daha heyecanlı bir tanıtım bekliyordum ben hava alanı sonrası CİHAL odalarında ne yaptı onu göreceğimi düşünüyordum"