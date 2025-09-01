Uzak Şehir’in Yeni Sezon Fragmanı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! 3 Ay Sonra Büyük Ters Köşe… Herkes Bunu Konuşuyor

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in yeni sezon fragmanı yayınlandı, sosyal medya yıkıldı. 2 Haziran’da sezon finali bölümüyle herkesi ekrana kilitleyen fenomen dizinin fragmanında Alya’nın kocası Boran’ın ölmediğine dair sahneye yorum üstüne yorum yağdı.

Esma Karayel Esma Karayel
Uzak Şehir’in Yeni Sezon Fragmanı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! 3 Ay Sonra Büyük Ters Köşe… Herkes Bunu Konuşuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer gibi oyuncuların yer aldığı, reytinglerde birinci sırayı asla kaptırmayan dizi Uzak Şehir, 2 Haziran’da yayınlanan 28. bölümü ile sezon finalini yapmıştı.

Uzak Şehir’in Yeni Sezon Fragmanı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! 3 Ay Sonra Büyük Ters Köşe… Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1
Uzak Şehir sezon finali sahnesi

Fenomen dizinin sezon finali bölümünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurmuştu. Cihan’ın Alya’ya aşkını itiraf ederek öpmesi seyircileri şaşkına çevirirken, Nare ve Şahin’in evlenmesi de herkesi duygulandırmıştı.

Bölüm, sadece 9 saatte Instagram'da Uzak Şehir sayfasında 264 bin beğeni almayı başarmıştı. Kanal D sayfasında ise 85 bin beğeniye ulaşmıştı.

Uzak Şehir’in Yeni Sezon Fragmanı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! 3 Ay Sonra Büyük Ters Köşe… Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2
Sosyal medyaya damga vuran beğeni rekoru

Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda aşklarını itiraf etmek için Boran’ın mezarına giden Alya ve Cihan’ın duyduğu itiraf seyircileri şoke etti.

Uzak Şehir’in Yeni Sezon Fragmanı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! 3 Ay Sonra Büyük Ters Köşe… Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 3
Yeni sezon fragmanından bir sahne

Mezara gelen bir kadının mezarda yatan kişinin Alya’nın eşi Boran değil, kendi eşi olduğunu söylemesi sosyal medyada tartışma yarattı.

Yeni sezon fragmanına, sosyal medyada şöyle yorumlar yapıldı:

  • "Sakin olun Mine gider Boran gelir, Boran gider Meryem gelir. Dizide araya hep koyacakları insandan çok ne var ki"
  • "Aha Boran ölmemiş şimdi iki kardeş kumamı olmuş oluyor"
  • "Dizi 2 sezonda 1 yıl önceye geri dönebilir, bu sezon Boran ve Meryem’i de izleyebiliriz"
  • "Sadakat bahçede tabutu açtırıp Boran’ın yüzünü görmemiş miydi? İntikam yemini edildi, havaya ateş açıldı, Deniz ve Alya balkonda korkmuştu"
  • "Yani daha heyecanlı bir tanıtım bekliyordum ben hava alanı sonrası CİHAL odalarında ne yaptı onu göreceğimi düşünüyordum"

Uzak Şehir Dizisinde Sosyal Medyaya Damga Vuran Sezon Finali! Çifte Sürpriz Seyirciyi Sevinçten ÇıldırttıUzak Şehir Dizisinde Sosyal Medyaya Damga Vuran Sezon Finali! Çifte Sürpriz Seyirciyi Sevinçten ÇıldırttıMagazin

Sinem Ünsal'dan Sevgilisine Romantik Sesleniş! Herkese Duyurdu, Görenler Hayran KaldıSinem Ünsal'dan Sevgilisine Romantik Sesleniş! Herkese Duyurdu, Görenler Hayran KaldıMagazin

Etiketler
Kanal D Uzak Şehir Sinem Ünsal Ozan Akbaba
Su Bidonlarını Şimdiden Doldurun! İzmir'in 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi
Ünlü Oyuncu Cezmi Baskın’a Şok 'Taciz' Suçlaması! 11 Yıl Sonra Sessizliğini Bozdu Ünlü Oyuncu Cezmi Baskın’a Şok Taciz Suçlaması! 11 Yıl Sonra Sessizliğini Bozdu
Kadir Ezildi’nin Eşinden Şoke Eden İtiraf! Merak Edilen Gelin İlk Kez Konuştu, Yer Yerinden Oynadı Kadir Ezildi’nin Eşinden Şoke Eden İtiraf! Merak Edilen Gelin İlk Kez Konuştu, Yer Yerinden Oynadı
Son Dakika: Fenerbahçe Yıldızına Sonunda Kavuşuyor! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi! AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi!
Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu! Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu!
Eylül Ayı Sağanakla Başladı! Meteoroloji İl İl Uyardı: İstanbul da Listede Eylül Ayı Sağanakla Başladı
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam