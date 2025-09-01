Uzak Şehir’in Yeni Sezon Fragmanı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! 3 Ay Sonra Büyük Ters Köşe… Herkes Bunu Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer gibi oyuncuların yer aldığı, reytinglerde birinci sırayı asla kaptırmayan dizi Uzak Şehir, 2 Haziran’da yayınlanan 28. bölümü ile sezon finalini yapmıştı.

Uzak Şehir sezon finali sahnesi

Fenomen dizinin sezon finali bölümünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurmuştu. Cihan’ın Alya’ya aşkını itiraf ederek öpmesi seyircileri şaşkına çevirirken, Nare ve Şahin’in evlenmesi de herkesi duygulandırmıştı.

Bölüm, sadece 9 saatte Instagram'da Uzak Şehir sayfasında 264 bin beğeni almayı başarmıştı. Kanal D sayfasında ise 85 bin beğeniye ulaşmıştı.

Sosyal medyaya damga vuran beğeni rekoru

Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda aşklarını itiraf etmek için Boran’ın mezarına giden Alya ve Cihan’ın duyduğu itiraf seyircileri şoke etti.

Yeni sezon fragmanından bir sahne

Mezara gelen bir kadının mezarda yatan kişinin Alya’nın eşi Boran değil, kendi eşi olduğunu söylemesi sosyal medyada tartışma yarattı.

Yeni sezon fragmanına, sosyal medyada şöyle yorumlar yapıldı: