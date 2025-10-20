Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Ünlü Oyuncu Birce Akalay’dan Olay Bir Tepki Daha! Söylediği Şarkının Sözleri Damga Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatmıştı.

O isimler arasında ünlü oyuncu Birce Akalay da yer almıştı.

Uyuşturucu operasyonunda kan örneği ve ifade vermişti

KAN ÖRNEĞİ VE İFADE VERMİŞTİ

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu ve Birce Akalay kan örneği ve ifade vermişti.

Ünlü oyuncu Birce Akalay

TEST POZİTİF ÇIKTI

Yenişafak'ın emniyet kaynaklarından aktardığına göre Dilan Polat, Deren Dalu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edilmişti. Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlanmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda testi pozitif çıkan oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabında birçok ünlü ismi takip etmeyi bırakmıştı.

Yakın dostlarını tek tek silmişti

YAKIN DOSTLARINI SİLMİŞTİ

Akalay’ın artık takip etmediği isimler arasında uzun yıllardır yakın dostluklarıyla bilinen İbrahim Çelikkol, eşi Natali Yarcan, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimler yer almıştı.

BİR TEPKİ DE ŞARKILI

Ünlü oyuncu bu kez de sevgilisi Hakan Kurtaş ile göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Akalay MFÖ’nün ‘Bazen’ isimli şarkısını söyledi.

Şarkının sözleri şöyle:

Güneş doğar güneş batar

Ama insan uyumaz bazen düşünür

Geceler kısa çabuk geçer

Ama insan uyumaz bazen düşünür

Deniz masmavidir ne güzel

Ama insanlar görmez bazen

Şiirler şarkılar masallar

Ama insanlar duymaz bazen

Kaynak: Haber Merkezi