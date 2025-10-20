Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Ünlü Oyuncu Birce Akalay’dan Olay Bir Tepki Daha! Söylediği Şarkının Sözleri Damga Vurdu
Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda yapılan testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Birce Akalay, yakın dostlarını sildikten sonra dikkat çeken bir hamle daha yaptı. Akalay bu kez ‘göndermeli’ bir şarkı ile tepki gösterdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatmıştı.
O isimler arasında ünlü oyuncu Birce Akalay da yer almıştı.
KAN ÖRNEĞİ VE İFADE VERMİŞTİ
Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu ve Birce Akalay kan örneği ve ifade vermişti.
TEST POZİTİF ÇIKTI
Yenişafak'ın emniyet kaynaklarından aktardığına göre Dilan Polat, Deren Dalu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edilmişti. Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlanmıştı.
Uyuşturucu operasyonunda testi pozitif çıkan oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabında birçok ünlü ismi takip etmeyi bırakmıştı.
YAKIN DOSTLARINI SİLMİŞTİ
Akalay’ın artık takip etmediği isimler arasında uzun yıllardır yakın dostluklarıyla bilinen İbrahim Çelikkol, eşi Natali Yarcan, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimler yer almıştı.
BİR TEPKİ DE ŞARKILI
Ünlü oyuncu bu kez de sevgilisi Hakan Kurtaş ile göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Akalay MFÖ’nün ‘Bazen’ isimli şarkısını söyledi.
- Şarkının sözleri şöyle:
Güneş doğar güneş batar
Ama insan uyumaz bazen düşünür
Geceler kısa çabuk geçer
Ama insan uyumaz bazen düşünür
Deniz masmavidir ne güzel
Ama insanlar görmez bazen
Şiirler şarkılar masallar
Ama insanlar duymaz bazen
