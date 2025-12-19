Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Ezgi Eyüboğlu Serbest Bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında beraberindeki 6 kişiyle gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu Adli Tıp Kurumu'na götürülüp gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Ezgi Eyüboğlu Serbest Bırakıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

EYÜBOĞLU SERBEST BIRAKILDI

İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı.

Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Detay: Ezgi Eyüboğlu O Adresten Gözaltına AlındıÜnlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Detay: Ezgi Eyüboğlu O Adresten Gözaltına AlındıGüncel
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına AlındıÜnlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Uyuşturucu Gözaltı
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Harekete Geçti: Dava Açıyor O Kişilere Dava Açıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Ünlü Şarkıcı Fatih Ürek’in Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişme: Bitkisel Hayata mı Girdi? Fatih Ürek Bitkisel Hayata mı Girdi? Menajeri Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor
26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var 26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme
2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı! Büyük Ölçüde Belli 2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı