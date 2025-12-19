Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Detay: Ezgi Eyüboğlu O Adresten Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında pek çok ünlü isim de mercek altında. Operasyonda yeni dalga geldi. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlamasıyla menajer Eser Küçükerol'un dün gece 03.00 sıralarında Beykoz'daki evine baskın yapıldı.

GECE YARISI OPERASYON

Dün gece bir yılbaşı yemeğinde olan ve yemek çıkışı komşusu olan Eser Küçükerol'un evine ziyarete giden oyuncu Ezgi Eyüboğlu da bu sırada gözaltına alındı. 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçlamasıyla gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu'nun Vatan Emniyet'te ifade ve işlemleri sürüyor.

AVUKATTAN İLK AÇIKLAMA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Av. Cemil Cem Eribol yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Müvekkilim Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu madde kullanımı, bulundurması ve çıkan haberlerde yer alan hiçbir suçlama ile ilgisi yoktur. Süreç devam etmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

Kaynak: Birsen Altuntaş