ICRAYPEX’in Sahibi Gökalp İçer İçin İstenilen Ceza Belli Oldu

ICRAYPEX'in sahibi Gökalp İçer'e, Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle "kadına karşı olası kastla öldürme" ve "uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından müebbet istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul'da avukat Göksu Çelebi'ye sağlanan ve ölüme sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldı.

İçer hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kadına Karşı Potansiyel Kastla Öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

