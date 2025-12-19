ICRAYPEX’in Sahibi Gökalp İçer İçin İstenilen Ceza Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da avukat Göksu Çelebi'ye sağlanan ve ölüme sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldı.

İçer hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kadına Karşı Potansiyel Kastla Öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

Kaynak: Habertürk