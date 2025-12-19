Eski Milli Basketbolcu Kemal Baksi Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde eski milli basketbolcu ve iş insanı Kemal Baksi, yaşadığı apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda, eski milli basketbolcu ve iş insanı Kemal Baksi yaşamını yitirdi. Baksi’nin, yaşadığı apartmanın 4’üncü katındaki dairesinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre Kemal Baksi, henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan beton zemine düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde bulunan Baksi’ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Baksi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haber, spor camiası başta olmak üzere yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Baksi’nin düşme nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelerde intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Baksi’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

