Ünlü Şarkıcı Fatih Ürek’in Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişme: Bitkisel Hayata mı Girdi?

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek hakkında ortaya atılan “bitkisel hayata girdi” iddialarına menajerinden yanıt geldi. Menajer Mert Siliv, ünlü şarkıcının bitkisel hayatta olmadığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
Ünlü Şarkıcı Fatih Ürek’in Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişme: Bitkisel Hayata mı Girdi?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek hakkında ortaya atılan “bitkisel hayata girdi” iddialarına menajerinden açıklama geldi. Menajer Mert Siliv, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Ürek’in sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbinin yaklaşık 20 dakika durduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü belirtilen sanatçı, o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor.

Son günlerde Ürek’in bitkisel hayata girdiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Televizyon programlarında da gündeme gelen bu iddialar, sanatçının hayranlarını ve sevenlerini endişelendirdi. Bazı yayınlarda, Ürek’in uzun süredir yatağa bağlı kaldığı ve sağlık durumunun ağırlaştığı öne sürüldü.

Ünlü Şarkıcı Fatih Ürek’in Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişme: Bitkisel Hayata mı Girdi? - Resim : 1

MENAJERİNDEN NET YANIT

Tartışmaların ardından Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv yazılı bir açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu. Siliv, sanatçının bitkisel hayatta olmadığını vurgulayarak, sağlık durumunun stabil seyrettiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini ifade etti.

Fatih Ürek İle İlgili İddialara Yanıt Geldi! Hastanede Miras Kavgası mı Çıktı?Fatih Ürek İle İlgili İddialara Yanıt Geldi! Hastanede Miras Kavgası mı Çıktı?Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fatih Ürek
Son Güncelleme:
‘Güllü’ Soruşturmasında Ev Hapsindeki Sultan Nur Ulu’nun Yanına Tek Bir İsim Gidiyor Ev Hapsinde… Ziyaretine Tek Bir Kişi Gidiyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Harekete Geçti: Dava Açıyor O Kişilere Dava Açıyor
ÇOK OKUNANLAR
ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor
26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var 26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı
Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı
CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu