Ünlü Şarkıcı Fatih Ürek’in Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişme: Bitkisel Hayata mı Girdi?

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek hakkında ortaya atılan “bitkisel hayata girdi” iddialarına menajerinden açıklama geldi. Menajer Mert Siliv, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Ürek’in sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbinin yaklaşık 20 dakika durduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü belirtilen sanatçı, o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor.

Son günlerde Ürek’in bitkisel hayata girdiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Televizyon programlarında da gündeme gelen bu iddialar, sanatçının hayranlarını ve sevenlerini endişelendirdi. Bazı yayınlarda, Ürek’in uzun süredir yatağa bağlı kaldığı ve sağlık durumunun ağırlaştığı öne sürüldü.

MENAJERİNDEN NET YANIT

Tartışmaların ardından Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv yazılı bir açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu. Siliv, sanatçının bitkisel hayatta olmadığını vurgulayarak, sağlık durumunun stabil seyrettiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini ifade etti.

