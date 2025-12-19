Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Harekete Geçti: Dava Açıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek, avukatı aracılığıyla onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler ve yayanlar hakkında dava açacağını duyurdu

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Harekete Geçti: Dava Açıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, yaptığı açıklamalar ve hakkında çıkan iddialarla gündemden düşmüyor.

Civelek, hakkında onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler için harekete geçtiğini duyurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Harekete Geçti: Dava Açıyor - Resim : 1

AVUKATI ARACILIĞIYLA DUYURDU

Avukatı Ümit Abanoz aracılığıyla açıklamada bulunan Feyza Civelek, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımında; şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun bilgisine; Müvekkilim Feyza Civelek hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyoruz. Müvekkilimin hem profesyonel meslek hayatını hem de kişilik haklarını hedef alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal hakların kullanılacağını bildiririz. Saygılarımızla..."
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek Senaryoyu Yine Ağzından Kaçırdı! Hangi Sırrı Ortaya Çıkaracak?Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek Senaryoyu Yine Ağzından Kaçırdı! Hangi Sırrı Ortaya Çıkaracak?Magazin
Kızılcık Şerbeti'nde Tokatlı Kavga İddiası! Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu Krizine Açıklama GeldiKızılcık Şerbeti'nde Tokatlı Kavga İddiası! Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu Krizine Açıklama GeldiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kızılcık Şerbeti Feyza Civelek
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İnceleme Başlatılmıştı: RTÜK'ten 'Jasmine' Dizisi İçin Karar RTÜK'ten 'Jasmine' Dizisi İçin Karar
‘Güllü’ Soruşturmasında Ev Hapsindeki Sultan Nur Ulu’nun Yanına Tek Bir İsim Gidiyor Ev Hapsinde… Ziyaretine Tek Bir Kişi Gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var 26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu
ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor
CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu
Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı