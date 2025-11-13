Fatih Ürek İle İlgili İddialara Yanıt Geldi! Hastanede Miras Kavgası mı Çıktı?

Kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek’in sağlık durumu yakından takip edilirken, ortaya atılan “miras kavgası” iddiası ortalığı karıştırdı. Menajeri Mert Siliv, tüm iddialara yanıt verdi.

Kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in durumu stabil şekilde ilerlerken, ailesiyle ilgili “miras kavgası” iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ürek’in menajeri Mert Siliv, ortaya atılan söylentilerin asılsız olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı.

KALP KRİZİ SONRASI YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ünlü şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek, 15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 20 dakika kalbi duran Ürek, yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürüldü. Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, doktorların durumunu “stabil” olarak değerlendirdiği aktarıldı.

AİLE İÇİNDE ‘MİRAS KAVGASI’ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fatih Ürek İle İlgili İddialara Yanıt Geldi! Hastanede Miras Kavgası mı Çıktı? - Resim : 1

Ürek’in sağlık durumu hassasiyetini korurken, gündeme aile içi tartışmalarla ilgili dikkat çekici bir iddia geldi. “Söylemezsem Olmaz” programında konuşan Nihat Doğan, ünlü şarkıcının bazı aile üyelerinin miras konusu nedeniyle anlaşmazlık yaşadığını öne sürdü. Doğan, “Ailesi hastanede başında beklerken, bir kısmı maalesef paranın peşine düşmüş. Bu durum beni çok üzdü” dedi.

DEĞERLİ EŞYALAR İÇİN ÖNLEM ALINDIĞI İDDİASI

Programda ayrıca Ürek’in yakın dostu Ayşe Kazancı’nın, sanatçının evine giderek kasadaki değerli eşyaları kayıt altına alıp güvenli bir yere taşıdığı iddia edildi. Kazancı’nın bu adımı, “aile içinden birinin evden bir şey götürmemesi için tedbir” olarak yorumlandı.

“ASILSIZ HABERLERLE MÜCADELE EDİYORUZ”

Ortaya atılan iddiaların ardından Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, sürece ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Siliv, yapılan yorumların büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, “Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, yalnızca tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı tarafından resmi şekilde açıklanmaktadır. Asılsız iddialar hem bizi hem kamuoyunu gereksiz yere meşgul ediyor” ifadelerini kullandı.

Menajer Siliv, özellikle “miras kavgası”, “borç”, “zayıflama ilacı” gibi haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, “Bu kadar hassas bir süreçte böyle haberlerle anılmak kimseye yakışmaz. Lütfen bu iddiaların yayılmasına katkı sağlanmasın” dedi.

UMUT DOLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Siliv, açıklamasının devamında, “Yaklaşık 30 gündür umutla bekliyoruz. Dua eden, destek veren herkese minnettarız. Dileğimiz, Fatih Ürek’ten güzel haberler alarak onu yeniden sahnede görmek” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Fatih Ürek
