Evinde kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda entübe edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Ürek’in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Fatih Ürek’in Durumu Kritik! Sevenlerini Korkutan İddia, Ünlü İsimler Hastaneye Akın Etti
15 Ekim’de rahatsızlanan ve kalbi duran Fatih Ürek’in sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kalbi tekrar çalıştırılmıştı. Ürek, ardından entübe edilerek tedavi altına alındı.

11 gündür hastanede tedavi gören sanatçının sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA KORKUTAN İDDİALAR

Yoğun bakımda olan Fatih Ürek hakkında sosyal medyada hayatını kaybettiği yönünde iddialar yayıldı. İddialara göre, sanatçının değerlerinin düştüğü ve yakınlarının hastaneye çağrıldığı öne sürüldü.

ABLASINDAN İDDİALARA YALANLAMA: ‘FATİH YAŞIYOR’

Sanatçının ablası, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı:
“Fatih yaşıyor. Ölüm haberleri yanlış. Durumu stabil. Hastane açıklama yapacak. Fişi çekilmedi ya da kalbinin aletleri çıkmadı. Şu anda bekliyoruz. Fatih şu anda sadece Allah'a teslim.”

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Fatih Ürek’in dostları da sanatçıyı yalnız bırakmadı. Hastaneye gelen şarkıcı Alişan, çıkışta “Her gün Mert’le konuşuyoruz. Fatih benim için çok değerli biri. İnşallah güzel haber alırız. Benim nişanımda, düğünümde, kardeşimin düğününde hep yanımızdaydı” şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu da hastane çıkışında yaptığı açıklamada, “Şu an bir gelişme yok. Biz de son durumda ne oluyor diye görmeye geldik. Dua etmekten başka bir çaremiz yok. Biz sürekli geldik gittik, şimdi de görmek istedim” dedi.

Şarkıcı Demet Akalın da hastaneye giden ünlü isimler arasındaydı.

Fatih Ürek
