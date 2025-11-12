Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Kıskanmak dizisinin Seniha'sı ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Beykoz yolunda meydana gelen kazada şoförün kullandığı araca başka bir araç çarptı.

Son Güncelleme:
Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Kıskanmak” dizisinde hayat verdiği Seniha Paşazade karakteriyle yeniden ekranlara dönen ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncunun, çocuklarıyla birlikte seyahat ettiği aracın Beykoz yolunda başka bir araçla çarpıştığı öğrenildi.

KAZAYI HAFİF ATLATTILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, okulların tatil olması nedeniyle iki çocuğunu da yanına alarak dizi setine gitmek üzere yola çıkan Namal’ın içinde bulunduğu araca, başka bir otomobil çarptı. Şoförünün kullandığı araçta hava yastıklarının açılması ve emniyet kemerlerinin takılı olması, olası bir faciayı önledi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Özgü Namal, çocukları Su ve Nefes ile şoförü hafif şekilde yaralandı. Ünlü oyuncu ve çocukları, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak kontrol altına alındı. Doktorların ilk tespitine göre Namal ve ailesinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SETE ARA VERİLDİ

Kaza sonrası büyük üzüntü yaşayan ünlü oyuncunun, tedbir amaçlı olarak birkaç gün sete ara vereceği bildirildi. Öte yandan kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Tarkan, Ajda Pekkan, Hadise, Edis... Türkiye Tek Yürek Oldu! Ünlü İsimlerden Şehitlerimiz İçin Taziye MesajlarıTarkan, Ajda Pekkan, Hadise, Edis... Türkiye Tek Yürek Oldu! Ünlü İsimlerden Şehitlerimiz İçin Taziye MesajlarıMagazin

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafıKızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafıMagazin

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Özgü Namal
Son Güncelleme:
Tarkan, Ajda Pekkan, Hadise, Edis... Türkiye Tek Yürek Oldu! Ünlü İsimlerden Şehitlerimiz İçin Taziye Mesajları Tarkan, Hadise, Edis... Türkiye Tek Yürek Oldu! Ünlü İsimlerden Şehitlerimiz İçin Taziye Mesajları
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Deren ve Derin Talu İfade Verdi Deren ve Derin Talu İfade Verdi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son Rakamlar SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Son Rakamlar
Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek
MSB'den Açıklama Geldi: Yüreğimiz Yandı! Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu
Kimi Baba Olacaktı, Kimi Yeni Evlendi… 20 Şehidimizin Ailelerine Acı Haber Verildi 20 Eve Ateş Düştü! Şehitlerimizin Ailelerine Acı Haber Verildi
Altında Tehlike Çanları! Yeni Rekor Sinyali Geldi: Gözler ABD Verileri ve FED Kararlarında Altında Tehlike Çanları! Yeni Rekor Sinyali Geldi: Gözler ABD Verileri ve FED Kararlarında