Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

“Kıskanmak” dizisinde hayat verdiği Seniha Paşazade karakteriyle yeniden ekranlara dönen ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncunun, çocuklarıyla birlikte seyahat ettiği aracın Beykoz yolunda başka bir araçla çarpıştığı öğrenildi.

KAZAYI HAFİF ATLATTILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, okulların tatil olması nedeniyle iki çocuğunu da yanına alarak dizi setine gitmek üzere yola çıkan Namal’ın içinde bulunduğu araca, başka bir otomobil çarptı. Şoförünün kullandığı araçta hava yastıklarının açılması ve emniyet kemerlerinin takılı olması, olası bir faciayı önledi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Özgü Namal, çocukları Su ve Nefes ile şoförü hafif şekilde yaralandı. Ünlü oyuncu ve çocukları, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak kontrol altına alındı. Doktorların ilk tespitine göre Namal ve ailesinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SETE ARA VERİLDİ

Kaza sonrası büyük üzüntü yaşayan ünlü oyuncunun, tedbir amaçlı olarak birkaç gün sete ara vereceği bildirildi. Öte yandan kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş