Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı

Eylül Solakoğlu'na konuşan Özgü Namal, 2020 yılında kalp krizi nedeniyle kaybettiği eşi Ahmet Serdar Oral hakkında konuştu. Eşinin acısını derinden yaşayan Namal şunları söyledi:

ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADIM

Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese 'Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım' dedim.