Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı
Eşi Ahmet Serdar Oral’ı 2020 yılında kaybeden Kızıl Goncalar’ın Meryem’i ünlü oyuncu Özgü Namal, yıllar sonra yaşadığı zor günlere dair konuştu. Namal “Ortada çok yoğun sevgi ve aşk varken, birini kaybettiğinizde, o öldüğünde siz de ölüyorsunuz. Kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Yeniden doğabilmemiz için zamana ihtiyacımız vardı. Bir tohumduk, bekledik, içimize döndük şifalanmak için” dedi.
Kaynak: Instyle Dergisi
Kızıl Goncalar dizisi ile ekranlara yeniden dönen ünlü oyuncu Özgü Namal, Instyle dergisinin 'öncü kadınlar' özel sayısına konuk oldu.
Eylül Solakoğlu'na konuşan Özgü Namal, 2020 yılında kalp krizi nedeniyle kaybettiği eşi Ahmet Serdar Oral hakkında konuştu. Eşinin acısını derinden yaşayan Namal şunları söyledi:
ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADIM
Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese 'Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım' dedim.
ŞİFALANMAK İÇİN İÇİMİZE DÖNDÜK
Eşini kaybettikten 1 yıl sonra çocukları Nefes ve Su ile birlikte Muğla’dan İstanbul’a geri döndüğünü ifade eden Özgü Namal, “Ortada çok yoğun sevgi ve aşk varken, birini kaybettiğinizde, o öldüğünde siz de ölüyorsunuz. Çocuklarımla birlikte, yeniden doğabilmemiz için zamana ihtiyacımız vardı. Bir tohumduk, bekledik, içimize döndük şifalanmak için” dedi.
Namal, sözlerini şöyle noktaladı: Yaşarken çok zordu ama bugün geldiğim noktada, iyi ki öyle olmuş, tam tersi acının içimden geçmesine izin vermek istedim. Herkes de bana saygı duydu.