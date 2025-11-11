Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Deren ve Derin Talu İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim'de ünlü isimlere yönelik 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu soruşturmasında testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu, savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alındı. Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenildi.

İFADE VERDİLER

Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu, savcılığa ifade vermek için akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan çok sayıda isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. 19 isim polis eşliğinde ifadeye götürülmüştü. 8 kişinin testi negatif çıkmıştı.

