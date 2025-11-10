Tarkan Yılbaşı Gecesi Paraya Para Demeyecek! 2 Saatte Kazanacağı Ücret Ağızları Açık Bıraktı

Yılbaşı gecesi sahne alacak ünlüler arasında en yüksek ücreti alan isim Tarkan oldu. Megastar'ın Kıbrıs’ta vereceği iki saatlik konser karşılığında kazanacağı parayı duyanlar inanamadı.

Yılbaşı gecesi sahne alacak ünlülerin ücretleri netleşmeye başladı. Megastar Tarkan, tüm isimleri geride bırakarak rekor bir anlaşmaya imza attı.

2 SAATTE 14 MİLYON TL KAZANACAK

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı’nın aktardığına göre Tarkan, 31 Aralık gecesi Kıbrıs’ın Girne kentinde lüks bir otelde sahne alacak. Ünlü sanatçı, yaklaşık iki saat sürecek performansı karşılığında tam 14 milyon TL kazanacak.

TÜM RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Yılbaşı gecesi sahneye çıkacak ünlüler arasında en yüksek ücreti alan isim olan Tarkan, böylece müzik dünyasında yılın en kazançlı anlaşmasına imza atmış oldu. Sanatçının konser biletleri ve otel rezervasyonları şimdiden tükendi.

Kaynak: Yeniçağ

Tarkan
