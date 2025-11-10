‘Annem Ölsün’ Mesajları Olay Yaratmıştı… Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den Dikkat Çeken Hamle

Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hakkındaki ağır iddialar bulunan Gülter, “Biz kulaklarımızı kapattık, seni yaşıyoruz annem” dedi.

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Annesiyle ilgili ortaya atılan iddialar sonrası sessizliğini bozan Gülter, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili adli süreç sürüyor. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

‘Annem Ölsün’ Mesajları Olay Yaratmıştı… Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den Dikkat Çeken Hamle - Resim : 1

“ANNEMİN ÖLMESİNİ İSTEDİM” MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

İstanbul’da Güllü’nün sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne giderek Gülter hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aydın, genç kadının annesini öldürdüğünü iddia etmiş ve WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunmuştu. Söz konusu yazışmalarda, Gülter’in annesi için “N’olur bir şey yap, bu kadın ölsün” ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

Gülter ise bu mesajların kavgalı oldukları dönemde yazıldığını belirterek suçlamaları reddetmişti.

‘BİZ KULAKLARIMIZI KAPATTIK’

‘Annem Ölsün’ Mesajları Olay Yaratmıştı… Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den Dikkat Çeken Hamle - Resim : 2

Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez paylaşım yapan Tuğyan Ülkem Gülter, Instagram hesabından annesi ve kızıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Gülter, gönderisine “Biz kulaklarımızı kapattık, seni yaşıyoruz annem” notunu ekleyerek annesine duyduğu özlemi dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

