'Bir Başkadır' Beş Yıl Aradan Sonra Geri Dönüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Netflix’te yayınlanan ve Berkun Oya’nın yönetmenliğini üstlendiği 'Bir Başkadır' dizisi birinci sezonun üzerinden geçen beş yılın ardından tekrar izleyici ile buluşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizinin ikinci sezon provaları başlayacak. İkinci sezon, 4 bölümden oluşacak.

DİKKAT ÇEKEN KADRO

İkinci sezonda da Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer’in de aralarında olduğu güçlü bir oyuncu kadrosunun yer alacağı konuşulan dizi aralık ortasında sete çıkacak. Çekimlerin bir ayda tamamlanması ve ocak ortasında bitmesi planlanıyor.

Dizinin ilk sezonunda İstanbul’da farklı sınıflardaki insanların yollarının kesişme hikayesi Öykü Karayel’in hayat verdiği Meryem karakterinin üzerinden anlatılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi