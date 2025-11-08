İddialı Dizide Fırtına Koptu! 2 İsim Birden Diziden Ayrıldı

ATV’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz’de beklenmedik bir kriz yaşandı. Dizinin üçüncü bölümünden beri senaryosunu yazan Gamze Arslan ve Cenk Boğatur, projeden ayrılıyor. Ayrılığın perde arkasında “yaratıcı fikir ayrılıkları” olduğu öğrenildi.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı Gözleri KaraDeniz dizisinde sular durulmuyor. ATV ekranlarında salı günleri yayınlanan dizide, senaristler Gamze Arslan ve Cenk Boğatur’un projeye veda ettiği açıklandı.

SENARİSTLER 12. BÖLÜMDE AYRILIYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Arslan ve Boğatur dizinin 12. bölümünden itibaren görev almayacak. İkilinin ayrılığının, yapım sürecinde yaşanan yaratıcı fikir ayrılıkları nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

YENİ SENARİSTLER KİM OLACAK?

Ali Can Yaraş’ın senaryo danışmanlığını yürüttüğü dizide, yeni senaristlerin kim olacağı henüz açıklanmadı. Yapım ekibinin kısa sürede yeni bir yazar kadrosu belirleyeceği öğrenildi.

KARADENİZ’DEN YÜKSELEN AŞK HİKAYESİ

İddialı Dizide Fırtına Koptu! 2 İsim Birden Diziden Ayrıldı - Resim : 1

İstanbul’dan Rize’ye taşınan Gözleri KaraDeniz, karanlık sokaklardan Karadeniz’in büyüleyici atmosferine uzanan bir aşk ve mücadele hikayesini konu alıyor. Dizinin merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız) arasında yaşanan imkansız aşk yer alıyor.

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKTİ

Yapımda; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi başarılı isimler rol alıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
ATV Dizi
