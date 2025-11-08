Oyunculuğu Bırakmıştı... Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı

Arka Sokaklar dizisinde 'Murat' karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, uzun süredir ekranlardan uzaktaydı. Maneviyata yönelen ünlü oyuncu, yıllar sonra yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu.

Bir dönem Arka Sokaklar dizisindeki “Murat” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Uğur Pektaş, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Televizyon dünyasından tamamen uzaklaşarak maneviyata yönelen ünlü isim, yıllar sonra yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu.

EKRANLARA VEDA ETMİŞTİ

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, pek çok başarılı oyuncunun kariyerinde önemli bir yer edinmesini sağlamıştı. Dizide “Murat Komiser” rolüyle izleyicinin gönlünde taht kuran Uğur Pektaş, yaklaşık 300 bölümlük performansının ardından ekranlara veda etmişti.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Oyunculuğu Bırakmıştı... Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı - Resim : 1

Pektaş, dizideki partneri Gamze Özçelik ile 2008 yılında evlenmiş, bu evlilikten Murathan adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Ancak ünlü çift, 2011 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. Boşanmanın ardından hem Pektaş hem de Özçelik ekranlardan tamamen çekilerek maneviyat ağırlıklı bir yaşam sürmeyi tercih etti.

Uzun süredir kameralardan uzak olan Uğur Pektaş, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı. Pektaş’ın son hali kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kullanıcılar ünlü oyuncunun paylaşımına, “Hala çok karizmatik”, “Arka Sokaklar’a dön artık” gibi yorumlar yağdırdı.

