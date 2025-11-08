Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin Fit Kalma Sırrı Şaşırttı! Meğer Hiç Diyet Yapmıyormuş

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, formunu nasıl koruduğunu açıkladı. “Hiç diyet yapmadım” diyen Şahin, haftada 2-3 gün spor yaptığını belirterek fit görünümünün sırrını paylaştı. Güzel model, 'İstediğimi yerim ama azar azar' sözleriyle dikkat çekti.

Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin Fit Kalma Sırrı Şaşırttı! Meğer Hiç Diyet Yapmıyormuş
Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantısıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, bu kez fit görüntüsünün sırrını paylaştı. Güzelliğiyle olduğu kadar formuyla da dikkat çeken Şahin, hiç diyet yapmadığını söyledi.

Güzel model, haftada 2 veya 3 gün düzenli spor yaptığını belirterek formunu tamamen egzersize borçlu olduğunu ifade etti. Sağlıklı yaşam rutini hakkında konuşan Şahin, “Spor benim için hem fiziksel hem de zihinsel denge demek. Hayatım boyunca diyet yapmadım, yalnızca kendimi iyi hissettirecek kadar yiyorum” dedi.

'AZAR AZAR AMA SIK YİYORUM'

Son dönemde farklı spor dallarını da denemeye başladığını dile getiren Şahin, kısa süre önce binicilik eğitimi aldığını anlattı. İlk kez ata bindiğini söyleyen model, “Gerçekten çok zor bir spor. İlk antrenmandan sonra bacaklarım çok ağrıdı ama çok keyif aldım” ifadelerini kullandı.

Daha önce beslenme alışkanlıklarından da bahseden Şevval Şahin, “İstediğimi yerim ama porsiyonlarım küçük. Hamburger de yerim, kebap da… Önemli olan ölçüyü bilmek. Azar azar ama sık yiyorum” demişti.

