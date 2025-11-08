Ferdi Tayfur’un Gerçek Mirası Ortaya Çıktı! Herkes Servet Kavgasına Tutuştu! Vasiyette Gözden Kaçan Detay

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin unutulmaz sanatçılarından Ferdi Tayfur’un vefatının üzerinden 11 ay geçti, ancak geride bıraktığı devasa miras hala paylaşılamadı. Mirasın değeri ve dağılımı üzerine süren tartışmalar hem aile içinde hem de kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor.

Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın Yeniçağ’daki köşe yazısında Tayfur’un bıraktığı servetin toplam değerinin yaklaşık 6 milyar TL olduğu, mirasa konu olan mallar arasında 87 daire, Marmaris’te bir ada ve 1000’in üzerindeki şarkısından elde edilen yıllık 45 milyon TL’lik telif geliri bulunduğu belirtildi.

FERDİ TAYFUR'UN SERVETİ PAYLAŞILAMIYOR

Sanatçının vasiyetine göre; İstanbul-Fatih ve Marmaris’teki iki gayrimenkul Darüşşafaka Cemiyeti’ne,

Bolu’daki dört gayrimenkul Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Yalova’daki sekiz villa ise LÖSEV’e bırakıldı. En büyük pay ise üç çocuğu ve yedi yeğeni arasında paylaştırıldı. Ancak Tayfur, Tuğçe ve Timur Tayfur’u mirasından men etti.

‘BABAMIN YEĞENLERİ MALLARI ALDI’

Kızı Tuğçe Tayfur, “Babamın yeğenleri malları aldı, biz dışarıda kaldık” diyerek tepki gösterdi. Ancak sanatçının avukatı Hakan Tamgüç, “Herkes payını aldı, iddialar doğru değil” açıklamasında bulundu.

Tuğçe ve ağabeyi Timur, vasiyetin iptali için dava açtı. Ancak yasal olarak “saklı pay hakkı” bulunan çocukların mirastan tamamen mahrum kalması mümkün değil.

5 MİLYONLUK NECLA NAZIR DETAYI

Ferdi Tayfur’un 33 yıl birlikte yaşadığı Necla Nazır, 2007’deki ayrılıktan sonra Tayfur’un kendisine bıraktığı bugünkü değeri 5 milyon dolar olan Emirgan’daki villanın sahibi olmuştu. Ancak Nazır’ın 2024’te yaptığı bir açıklama nedeniyle Tayfur’un villayı geri almak istediği, fakat son anda bu kararından vazgeçtiği öğrenildi.

SERVET KAVGASI BÜYÜYOR

Tuğçe Tayfur, babasının hastalığı sırasında ayakta duramayacak durumda olmasına rağmen notere götürülerek vasiyetname imzalatıldığını iddia etti. “Babam o haldeyken imza attı, şahidim var” diyerek dava açtı. Yeğenler ise iddiayı reddetti. Miras üzerindeki tüm mal varlıklarına mahkeme tedbiri konuldu.

FERDİ TAYFUR’UN SON SÖZÜ

Öte yandan usta sanatçının vasiyetini hazırlamadan önce çevresine, “Ben öldükten sonra kavga istemiyorum” dediği iddia edildi. Ancak buna rağmen Türk müzik tarihinin en büyük miras davalarından biri sürüyor.

Kaynak: Yeniçağ