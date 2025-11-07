Leyla Tanlar’dan Düğün İtirafı: ‘Keşke Biri Bizim Yerimize Planlasa da Evlensek’

Ünlü oyuncu Leyla Tanlar, nişanlısı Burak Dakak ile evlilik planları hakkında konuştu. İlişkilerinin çok iyi gittiğini belirten oyuncu, yoğun iş temposu nedeniyle düğünü ertelediklerini söyledi. Tanlar, “Keşke biri bizim yerimize planlasa da evlensek” diyerek samimi bir itirafta bulundu.

Son Güncelleme:
Leyla Tanlar’dan Düğün İtirafı: ‘Keşke Biri Bizim Yerimize Planlasa da Evlensek’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren Leyla Tanlar ve Burak Dakak çifti, 2023 yılında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Uzun süredir birlikte olan ikili, evlilik hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Leyla Tanlar’dan Düğün İtirafı: ‘Keşke Biri Bizim Yerimize Planlasa da Evlensek’ - Resim : 1

Bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leyla Tanlar, Burak Dakak ile ilişkilerinin yolunda gittiğini söyledi. Ünlü oyuncu, yoğun çalışma temposu nedeniyle evlilik tarihlerini netleştiremediklerini dile getirdi.

Leyla Tanlar’dan Düğün İtirafı: ‘Keşke Biri Bizim Yerimize Planlasa da Evlensek’ - Resim : 2

‘KEŞKE BİRİ BİZİM YERİMİZE PLANLASA DA EVLENSEK’

Tanlar, iş yoğunluğu yüzünden düğün planlarını ertelediklerini belirterek, “İkimiz de çok istiyoruz ama zamansızlıktan dolayı bir türlü vakit bulamıyoruz” dedi.

Evlilik hazırlıklarıyla ilgili samimi bir itirafta bulunan Tanlar, “Çok istiyoruz ikimiz de, keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek. O üşengeçlikle uzuyor. Yoksa çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek'in Sağlık Durumunda Yeni Gelişme! Menajeri Açıkladı: Yoğun Bakımda Kritik BekleyişFatih Ürek'in Sağlık Durumunda Yeni Gelişme! Menajeri Açıkladı: Yoğun Bakımda Kritik BekleyişMagazin
Okan Bayülgen’in ‘Sevişecek İnsan Kalmadı’ Sözlerine Eski Eşi Zeyno Günenç’ten YanıtOkan Bayülgen’in ‘Sevişecek İnsan Kalmadı’ Sözlerine Eski Eşi Zeyno Günenç’ten YanıtMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fatih Ürek'in Sağlık Durumunda Yeni Gelişme! Menajeri Açıkladı: Yoğun Bakımda Kritik Bekleyiş Fatih Ürek’in Sağlık Durumunda Yeni Gelişme
Muazzez Abacı'ya Yanlış Tedavi mi Uygulandı? Sanat Camiasını Sarsan İddia Muazzez Abacı'ya Yanlış Tedavi mi Uygulandı? Sanat Camiasını Sarsan İddia
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Felaket İçin Tarih Verdi: 'Tahran'ı Boşaltmak Zorunda Kalacağız!' İran Cumhurbaşkanı Felaket İçin Tarih Verdi
Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Bir Soruşturma Hazırlığı Daha: 'Ankapark'ta Kamu Zararı' İddiası Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Bir Soruşturma Hazırlığı Daha: 'Ankapark'ta Kamu Zararı' İddiası