Leyla Tanlar’dan Düğün İtirafı: ‘Keşke Biri Bizim Yerimize Planlasa da Evlensek’

Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren Leyla Tanlar ve Burak Dakak çifti, 2023 yılında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Uzun süredir birlikte olan ikili, evlilik hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leyla Tanlar, Burak Dakak ile ilişkilerinin yolunda gittiğini söyledi. Ünlü oyuncu, yoğun çalışma temposu nedeniyle evlilik tarihlerini netleştiremediklerini dile getirdi.

‘KEŞKE BİRİ BİZİM YERİMİZE PLANLASA DA EVLENSEK’

Tanlar, iş yoğunluğu yüzünden düğün planlarını ertelediklerini belirterek, “İkimiz de çok istiyoruz ama zamansızlıktan dolayı bir türlü vakit bulamıyoruz” dedi.

Evlilik hazırlıklarıyla ilgili samimi bir itirafta bulunan Tanlar, “Çok istiyoruz ikimiz de, keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek. O üşengeçlikle uzuyor. Yoksa çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

