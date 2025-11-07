Muazzez Abacı'ya Yanlış Tedavi mi Uygulandı? Sanat Camiasını Sarsan İddia

Kalp krizi sonrası stent takılan usta sanatçı Muazzez Abacı, anjiyo sonrası gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alındı. Kontrastlı sıvının böbreklerine zarar verdiği iddia edilirken, 'yanlış tedavi' sorusu gündeme geldi.

Son Güncelleme:
Muazzez Abacı'ya Yanlış Tedavi mi Uygulandı? Sanat Camiasını Sarsan İddia
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Amerika’daki evinde kalp krizi geçiren sanatçıya stent takıldığı, tedavisinin bir süre normal odada sürdüğü ancak sonrasında durumunun ağırlaşarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

ANJİYO SONRASI KOMPLİKASYON GELİŞTİ

Abacı’nın menajeri Taner Budak, sanatçının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada anjiyo sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşandığını belirtti. Budak, “Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo oldu ve stent takıldı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu ancak yapılan son kontrollerde, anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun oluşturduğu tespit edildi. Böbrekler görevini tam yapamayınca ciğerlerinde su birikmesi ve nefes darlığı oluştu. Bu nedenle yoğun bakıma alındı. Şu anda tüm dualarımız kendisiyle” dedi.

YANLIŞ TEDAVİ Mİ UYGULANDI?

Ünlü sanatçının sağlık durumu kadar, tedavi süreci de tartışma yarattı. Posta Gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz, bugünkü köşesinde “Muazzez Abacı’ya yanlış tedavi mi uygulandı?” sorusunu gündeme taşıdı. Coşkundeniz, “Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvı sağlıklı kişilerde genellikle risk oluşturmaz. Ancak 65 yaş üstü, diyabet veya kalp hastalığı bulunan kişilerde böbrek yetmezliğine yol açabilir. 74 yaşındaki Muazzez Abacı da risk grubunda yer alıyor. Bu nedenle sıvı verilmeden önce böbrek testlerinin yapılması gerekir. Şimdi akıllarda tek soru var: ABD’deki hastanede bu testler uygulandı mı?” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, doktorların tüm müdahaleleri sürdürdüğü belirtildi. Sevenleri ve sanat camiası, Muazzez Abacı’nın bir an önce sağlığına kavuşması için umutla bekliyor.

Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber GeldiKalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber GeldiMagazin
Fatih Ürek'in Sağlık Durumunda Yeni Gelişme! Menajeri Açıkladı: Yoğun Bakımda Kritik BekleyişFatih Ürek'in Sağlık Durumunda Yeni Gelişme! Menajeri Açıkladı: Yoğun Bakımda Kritik BekleyişMagazin
Güllü’nün Ölüm Bilmecesi Çözülüyor! Sır Dolu Ölümün Ardından İtiraf Gibi SözlerGüllü’nün Ölüm Bilmecesi Çözülüyor! Sır Dolu Ölümün Ardından İtiraf Gibi SözlerMagazin

Kaynak: Posta Gazetesi

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Okan Bayülgen’in ‘Sevişecek İnsan Kalmadı’ Sözlerine Eski Eşi Zeyno Günenç’ten Yanıt ‘Sevişecek İnsan Kalmadı’ Sözlerine Eski Eşten Yanıt
Fatih Ürek'in Sağlık Durumunda Yeni Gelişme! Menajeri Açıkladı: Yoğun Bakımda Kritik Bekleyiş Fatih Ürek’in Sağlık Durumunda Yeni Gelişme
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Felaket İçin Tarih Verdi: 'Tahran'ı Boşaltmak Zorunda Kalacağız!' İran Cumhurbaşkanı Felaket İçin Tarih Verdi
Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları
Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var
Ozan Elektronik Para'da Yeni Operasyon! 11 kişi Gözaltında, Milyonluk Servete El Konuldu Ozan Elektronik Para'da Yeni Operasyon