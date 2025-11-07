Muazzez Abacı'ya Yanlış Tedavi mi Uygulandı? Sanat Camiasını Sarsan İddia

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Amerika’daki evinde kalp krizi geçiren sanatçıya stent takıldığı, tedavisinin bir süre normal odada sürdüğü ancak sonrasında durumunun ağırlaşarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

ANJİYO SONRASI KOMPLİKASYON GELİŞTİ

Abacı’nın menajeri Taner Budak, sanatçının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada anjiyo sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşandığını belirtti. Budak, “Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo oldu ve stent takıldı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu ancak yapılan son kontrollerde, anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun oluşturduğu tespit edildi. Böbrekler görevini tam yapamayınca ciğerlerinde su birikmesi ve nefes darlığı oluştu. Bu nedenle yoğun bakıma alındı. Şu anda tüm dualarımız kendisiyle” dedi.

YANLIŞ TEDAVİ Mİ UYGULANDI?

Ünlü sanatçının sağlık durumu kadar, tedavi süreci de tartışma yarattı. Posta Gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz, bugünkü köşesinde “Muazzez Abacı’ya yanlış tedavi mi uygulandı?” sorusunu gündeme taşıdı. Coşkundeniz, “Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvı sağlıklı kişilerde genellikle risk oluşturmaz. Ancak 65 yaş üstü, diyabet veya kalp hastalığı bulunan kişilerde böbrek yetmezliğine yol açabilir. 74 yaşındaki Muazzez Abacı da risk grubunda yer alıyor. Bu nedenle sıvı verilmeden önce böbrek testlerinin yapılması gerekir. Şimdi akıllarda tek soru var: ABD’deki hastanede bu testler uygulandı mı?” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, doktorların tüm müdahaleleri sürdürdüğü belirtildi. Sevenleri ve sanat camiası, Muazzez Abacı’nın bir an önce sağlığına kavuşması için umutla bekliyor.

Kaynak: Posta Gazetesi