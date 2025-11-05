Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Anjiyo ve stent tedavisi gören sanatçı, böbreklerinde yaşanan sorun nedeniyle yoğun bakıma alındı. Menajeri Taner Budak, “Tüm dualarımız Muazzez Abacı için” dedi.

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçirdiği kalp krizi sonrası sevenlerini endişelendirdi. 77 yaşındaki usta sanatçı, kalp rahatsızlığının ardından anjiyo oldu ve stent takıldı. Ancak tedavi sürecinde yeni bir sağlık sorunu ortaya çıktı.

Menajeri Taner Budak, Abacı’nın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğunu ve yoğun bakıma alındığını duyurdu. Budak, “Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır” dedi.

‘TÜM DUALARIMIZ MUAZZEZ ABACI İÇİN’

Budak, “Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının ABD’de tedavi altında olduğu ve doktorların yakın takipte bulunduğu öğrenildi.

