Kızılcık Şerbeti'nde Deprem! 4 Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Kadroya Bomba İsim Katılıyor

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon öncesi büyük bir değişime hazırlanıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli’nin oturduğu dizide adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

Dizinin sevilen karakterlerinden Sıla Türkoğlu (Doğa), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Ece İrtem (Işıl) ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Firaz) projeye veda edecek. Bu ayrılıkların ardından dizide yeni bir dönem başlayacak.

Gazeteci Oya Doğan’ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Özge Borak dahil oldu. Borak’ın, dizide Ünal ailesine dahil olacak yeni bir karakteri canlandıracağı öğrenildi.

Seyirciyi her hafta ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, yeni ayrılıklar ve katılımlarla birlikte hikayesine farklı bir yön vermeye hazırlanıyor.

