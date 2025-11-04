Bridgerton'ın Yakışıklı Oyuncusu 2025 Yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' Seçildi

Bridgerton ve Wicked filmleriyle tanınan İngiliz oyuncu Jonathan Bailey, People dergisi tarafından 2025’in 'Yaşayan En Seksi Erkeği' ilan edildi. Bailey, bu unvanı kazanan ilk açık eşcinsel erkek olarak da tarihe geçti.

Dünyaca ünlü Bridgerton dizisinin yıldızı Jonathan Bailey, 2025 yılında People dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi. 37 yaşındaki İngiliz oyuncu, hem hayranları hem de sinema dünyası tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu unvanla birlikte, kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı.

People dergisi, Bailey’nin sadece fiziksel çekiciliğiyle değil zekası, karizması ve doğal samimiyetiyle de bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini vurguladı. Bailey, dergiye verdiği röportajda, “Bu gerçekten büyük bir onur. Elbette gurur duydum ama biraz da absürt geliyor” sözleriyle hislerini paylaştı.

İLK AÇIK EŞCİNSEL ERKEK OLARAK TARİHE GEÇTİ

Bir süre önce açıkça eşcinsel olduğunu açıklayan Jonathan Bailey, bu unvanı kazanan ilk açık eşcinsel erkek olarak da tarihe geçti. Bridgerton dizisindeki Anthony Bridgerton karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, yakında vizyona girecek Wicked filminde ise Prens Fiyero rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Bailey’nin bu başarısı, hem kariyeri hem de LGBTQ+ topluluğu açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

