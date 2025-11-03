Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! O İddiayı Çürüten Rapor Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü’nün 26 Eylül’de beşinci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir detay netlik kazandı. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından hazırlanan raporda, Güllü’nün düştüğü alandan alınan numunelerde kayganlaştırıcı herhangi bir kimyasal maddeye rastlanmadığı tespit edildi. Olayın ardından kamuoyunda zemine kaygan madde sürüldüğü iddiaları tartışma yaratmıştı.

GÖRÜNTÜLER TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ederken, olay anına ilişkin ev içi kamera kayıtlarının incelenmesi için TÜBİTAK’a gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA