Sındırgı Yine Sarsıldı! AFAD Detayları Paylaştı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi bir kez daha sallandı. AFAD, depreme ilişkin detayları paylaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 23.23’te kaydedilen sarsıntının yerin 4.91 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-03
Saat:23:23:35 TSİ
Enlem:39.22722 N
Boylam:28.17306 E
Derinlik:4.91 km
Detay:https://t.co/1iVPSnXPRS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
