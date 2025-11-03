Sındırgı Yine Sarsıldı! AFAD Detayları Paylaştı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi bir kez daha sallandı. AFAD, depreme ilişkin detayları paylaştı

Sındırgı Yine Sarsıldı! AFAD Detayları Paylaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 23.23’te kaydedilen sarsıntının yerin 4.91 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

