Köln–İstanbul Seferinde Korku Dolu Anlar! Acil İniş Yaptı

Köln–İstanbul seferini yapan AJet uçağında iniş öncesi teknik arıza yaşandı. Panik yaratan olayın ardından uçak güvenli şekilde acil iniş yaptı.

Köln–İstanbul seferini yapan AJet uçağında iniş öncesi teknik bir arıza meydana geldi. Haberi yolculara iletilmesi üzerine büyük panik yaşandı. Paniğin ardından pilot, hava trafik kontrolüyle irtibata geçerek acil iniş prosedürünü başlattı. Uçak, gerekli önlemlerin alınmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde indi.

Olayın ardından AJet’ten açıklama geldi. Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln–İstanbul seferini yapan uçağımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala teknik bir problem meydana gelmiştir. Gerekli prosedürler uygulanarak misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır" dedi.

Kaynak: AA

