Türk Tiyatrosunun Efsanesiydi... Usta Oyuncu Ahmet Gülhan Hayatını Kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, Devekuşu Kabare’nin kurucularından Ahmet Gülhan, hayatını kaybetti. “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” karakterleriyle hafızalarda yer edinen usta sanatçı, mart ayında eşi Gülümser Gülhan’ı kaybetmişti.

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden, Devekuşu Kabare’nin üç kurucusundan biri olan Ahmet Gülhan’dan acı haber geldi. Sahne sanatlarının usta ismi Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Sahne ve televizyon dünyasına kazandırdığı karakterlerle Türk mizahına damga vuran Gülhan, “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi unutulmaz tiplemeleriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı. Kendine özgü mizah anlayışı, güçlü sahne enerjisi ve toplumsal taşlamalarıyla Türk tiyatrosunun kilometre taşları arasında yer alıyordu.

TİYATRONUN “KABARE” DÖNEMİNİ BAŞLATAN İSİMLERDEN

Ahmet Gülhan, Haldun Taner ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun temellerini atmış; tiyatroya getirdiği yenilikçi yaklaşım ve toplumsal hiciv geleneğiyle kabare tarzını Türkiye’de yaygınlaştıran öncü sanatçılar arasında gösterilmişti.

EŞİNİ MART AYINDA KAYBETMİŞTİ

Türk Tiyatrosunun Efsanesiydi... Usta Oyuncu Ahmet Gülhan Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Ahmet Gülhan, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gülümser Gülhan’ı geçtiğimiz mart ayında kaybetmişti. Yakın çevresi, Gülhan’ın eşinin vefatından sonra derin bir üzüntü yaşadığını belirtti. Usta sanatçı, ardında onlarca oyun, sayısız televizyon projesi ve tiyatro dünyasında silinmeyecek bir miras bıraktı. Sanat camiası, Ahmet Gülhan’ın vefatıyla birlikte Türk tiyatrosunun bir döneminin kapandığını ifade etti.

AHMET GÜLHAN KİMDİR?

Türk tiyatro ve televizyon tarihinin önemli isimlerinden Ahmet Gülhan, Devekuşu Kabare tiyatrosunun kurucularından biri olarak sanat hayatına yön verdi. Kariyeri boyunca sayısız oyun ve televizyon yapımında rol aldı.

