Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Nasıl? Beklenen Açıklama Avukatından Geldi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama, avukatı Volkan Alkılıç’tan geldi. Alkılıç, “Müvekkilim tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam ediyor, durumu stabildir” dedi.

Son Güncelleme:
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Nasıl? Beklenen Açıklama Avukatından Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kalbi yaklaşık 20 dakika duran ve tekrar çalıştırılan Ürek’in, 18 gündür uyutularak tedavi edildiği öğrenilmişti. Sanatçının sevenleri günlerdir “Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl?” sorusuna yanıt ararken, konuya ilişkin resmi açıklama avukatı Volkan Alkılıç tarafından geldi.

“DURUMU STABİL, TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR”

Sosyal medyada çıkan çeşitli iddiaların ardından yazılı bir açıklama yayımlayan avukat Volkan Alkılıç, müvekkilinin durumunun stabil olduğunu vurguladı. Alkılıç, "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilligini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır” dedi.

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Nasıl? Beklenen Açıklama Avukatından Geldi - Resim : 1

Açıklamasının devamında Alkılıç, “Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur. Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir.

Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız” ifadelerini kullandı.

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemişGüllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemişMagazin
Fatih Ürek’in Durumu Kritik! Sevenlerini Korkutan İddia, Ünlü İsimler Hastaneye Akın EttiFatih Ürek’in Durumu Kritik! Sevenlerini Korkutan İddia, Ünlü İsimler Hastaneye Akın EttiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fatih Ürek
Son Güncelleme:
Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemiş Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemiş
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Dünyaca Ünlü Grup Geri Dönüyor Dünyaca Ünlü Grup Geri Dönüyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade
Balıkesir'de Deprem Oldu! AFAD ve Kandilli'den Peş Peşe Açıklama Kabus Bitmiyor! Balıkesir Sındırgı Yine Sallandı
Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu