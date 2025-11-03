Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Nasıl? Beklenen Açıklama Avukatından Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kalbi yaklaşık 20 dakika duran ve tekrar çalıştırılan Ürek’in, 18 gündür uyutularak tedavi edildiği öğrenilmişti. Sanatçının sevenleri günlerdir “Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl?” sorusuna yanıt ararken, konuya ilişkin resmi açıklama avukatı Volkan Alkılıç tarafından geldi.

“DURUMU STABİL, TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR”

Sosyal medyada çıkan çeşitli iddiaların ardından yazılı bir açıklama yayımlayan avukat Volkan Alkılıç, müvekkilinin durumunun stabil olduğunu vurguladı. Alkılıç, "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilligini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır” dedi.

Açıklamasının devamında Alkılıç, “Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur. Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir.

Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız” ifadelerini kullandı.

