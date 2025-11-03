Yılmaz Morgül'den Sevenlerini Üzen Haber! Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, yoğun tempo ve yaşadığı duygusal yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından paylaşım yapan Morgül, "Üç gün tedavi altında kalacağım. Annemi kaybetmenin acısı hala çok taze" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Son Güncelleme:
Yılmaz Morgül'den Sevenlerini Üzen Haber! Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Yılmaz Morgül, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Son dönemde hem yoğun konser temposu hem de annesinin vefatının yarattığı derin üzüntü nedeniyle zor günler geçiren sanatçı, sevenlerini endişelendirdi.

'3 GÜN TEDAVİ GÖRECEĞİM'

Morgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastane odasından seslendi. Paylaştığı videoda bitkin görünen ünlü sanatçı, tedavi altında olduğunu belirterek, “Üç gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun bir tempodaydım. Annemi kaybetmenin derin üzüntüsü de zaman zaman beni hastanelik ediyor" dedi.

Yılmaz Morgül'den Sevenlerini Üzen Haber! Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

Sanatçı, hem bedensel hem ruhsal olarak yorgun olduğunu belirterek sevenlerinden dua ve destek istedi. Morgül’ün sağlık durumunun iyiye gittiği, doktor kontrolünde birkaç gün gözetim altında kalacağı öğrenildi.

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Nasıl? Beklenen Açıklama Avukatından GeldiFatih Ürek'in Sağlık Durumu Nasıl? Beklenen Açıklama Avukatından GeldiMagazin
Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemişGüllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemişMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yılmaz Morgül
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Nasıl? Beklenen Açıklama Avukatından Geldi Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Nasıl? Beklenen Açıklama Avukatından Geldi
Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemiş Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemiş
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade
Balıkesir'de Deprem Oldu! AFAD ve Kandilli'den Peş Peşe Açıklama Kabus Bitmiyor! Balıkesir Sındırgı Yine Sallandı
Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu