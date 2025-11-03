Yılmaz Morgül'den Sevenlerini Üzen Haber! Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Yılmaz Morgül, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Son dönemde hem yoğun konser temposu hem de annesinin vefatının yarattığı derin üzüntü nedeniyle zor günler geçiren sanatçı, sevenlerini endişelendirdi.

'3 GÜN TEDAVİ GÖRECEĞİM'

Morgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastane odasından seslendi. Paylaştığı videoda bitkin görünen ünlü sanatçı, tedavi altında olduğunu belirterek, “Üç gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun bir tempodaydım. Annemi kaybetmenin derin üzüntüsü de zaman zaman beni hastanelik ediyor" dedi.

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

Sanatçı, hem bedensel hem ruhsal olarak yorgun olduğunu belirterek sevenlerinden dua ve destek istedi. Morgül’ün sağlık durumunun iyiye gittiği, doktor kontrolünde birkaç gün gözetim altında kalacağı öğrenildi.

