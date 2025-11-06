Okan Bayülgen’in ‘Sevişecek İnsan Kalmadı’ Sözlerine Eski Eşi Zeyno Günenç’ten Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında aşk ve ilişkiler üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bayülgen, günümüzde insanların duygulara yaklaşımını eleştirerek, "Herkes birbirine aşık oluyor. Şıpsevdilik var. Biraz gerçeklerden kaçış gibi geliyor" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Programın sunucusu, Bayülgen’in bu sözleri üzerine "Sevişmek için âşık olun diyorlar artık" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Okan Bayülgen, çarpıcı bir yanıt verdi: "Bence artık yeterince sevişilmiyor da. 80'ler ve 90'larda çok seviştik ve şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, 'Bununla sevişmiş' diyecekler, ayıp olacak." Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kişiden de tepki geldi.

EBRU POLAT’TAN SERT ELEŞTİRİ

Söz konusu açıklamalara tepki gösteren isimlerden biri de şarkıcı Ebru Polat oldu. Polat, Okan Bayülgen’i şu ifadelerle eleştirdi: "Bence kadınları değersizleştirmek istemedi, kendisiyle alakalı sinyal vermek istedi. Sende en çok ne eksikse ondan bahsedersin, o hesap. Muhtemelen Okan'ın işlevleri bitti."

ZEYNO GÜNENÇ’TEN ESPRİLİ YANIT

Bayülgen’in sözlerine bir yanıt da eski eşi, oyuncu Zeyno Günenç’ten geldi. Günenç, esprili bir şekilde "Ben ölmedim" diyerek yanıt verdi.

Zeyno Günenç, eski eşi hakkında olumlu ifadeler kullanarak Okan Bayülgen’in farklı bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti. Günenç, "Yani Okan öyle sivri laflar etmeyi sever, onu her haliyle çok severim. Eşim de seviyor. Okan ile tatlı bir ilişkimiz var. Onun zekâsı Türkiye'ye lâzım. O zekâda bir insan mutlaka olmalı. Kafamızı açıyor, iyi geliyor bize” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi