Fatih Ürek'in Sağlık Durumunda Yeni Gelişme! Menajeri Açıkladı: Yoğun Bakımda Kritik Bekleyiş

Kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in tedavisi sürüyor. Menajeri Mert Siliv, “Durumu stabil, doktorlar elinden geleni yapıyor. Dua etmekten başka şansımız yok” diyerek son durumu paylaştı.

Kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in tedavisi sürüyor. 15 Ekim’de hastaneye kaldırılan Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama, menajeri Mert Siliv’den geldi.

“DOKTORLAR ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

Sanat dünyasını ve sevenlerini endişelendiren Ürek’in son durumuyla ilgili konuşan Siliv, “Fatih Bey’in durumu stabil. Bu süreçte sadece beklemek zorundayız. Ne kadar süreceğini kimse bilemez. 8 ay uyuyan da var, 3 ayda toparlanan da. Kimi tamamen iyileşiyor, kimi eskisi gibi olamıyor” ifadelerini kullandı.

“DUA ETMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK”

Sürecin belirsizliğine dikkat çeken Siliv, “Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Şu an bizi korkutan bir tablo yok. Raporları iyi gidiyor ama dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok” dedi.

Ünlü sanatçının tedavisinin bir süre daha yoğun bakımda devam edeceği öğrenildi.

