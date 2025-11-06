Manifest Grubunun 'Teşhircilik” Davasında Flaş Gelişme! İmza Şartı Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan haklarında dava açılan Manifest müzik grubu üyeleriyle ilgili yeni bir karar verildi. Dosyayı İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi üstlendi.

Savcılık iddianamesinde, grup üyeleri ile sahnede dans ve performans gösterisi yapan toplam 7 kişi hakkında “teşhircilik” suçlaması yöneltilmiş, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, performansın “hayasızca hareket” kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

YARGILAMA HAKİM KARŞISINA ÇIKMADAN YÜRÜTÜLECEK

Mahkeme, dosyayı inceleyerek sanıkların duruşmalara fiziken katılmadan yargılanabileceğine karar verdi. Ayrıca, daha önce verilen adli kontrol hükümlerinde de değişikliğe gidildi.

İMZA ŞARTI KALKTI, YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDİYOR

49. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 24 Ekim tarihli ara kararında, Manifest grubu üyelerinin imza yükümlülüğü kaldırıldı. Ancak yurt dışına çıkış yasağının devam edeceği açıklandı.

Grup üyeleri, soruşturma kapsamında 9 Eylül’de ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, o dönemde hem imza atma zorunluluğu hem de yurt dışı yasağı getirilmişti.

Dava kapsamında mahkeme süreci devam ederken, Manifest grubu üyeleri hakkında verilecek nihai kararın önümüzdeki duruşmalarda netleşmesi bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, dans figürleri suç unsuru sayıldı. Soruşturma başlatılan dans figürlerinin; edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı öne sürüldü. Savcılık, söz konusu dansların “cinsel nitelik taşıdığı”, “genel ahlak ve mahremiyet anlayışına zarar verdiği” ve “çocuklar dahil çok sayıda kişiye açık şekilde ulaştığı” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA