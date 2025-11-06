Manifest Grubunun 'Teşhircilik” Davasında Flaş Gelişme! İmza Şartı Kaldırıldı

“Teşhir suretiyle hayasızca hareket” suçlamasıyla yargılanan Manifest grubu üyeleri hakkında, imza zorunluluğunun kaldırılmasına ve yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi.

Son Güncelleme:
Manifest Grubunun 'Teşhircilik” Davasında Flaş Gelişme! İmza Şartı Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan haklarında dava açılan Manifest müzik grubu üyeleriyle ilgili yeni bir karar verildi. Dosyayı İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi üstlendi.

Savcılık iddianamesinde, grup üyeleri ile sahnede dans ve performans gösterisi yapan toplam 7 kişi hakkında “teşhircilik” suçlaması yöneltilmiş, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, performansın “hayasızca hareket” kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

YARGILAMA HAKİM KARŞISINA ÇIKMADAN YÜRÜTÜLECEK

Mahkeme, dosyayı inceleyerek sanıkların duruşmalara fiziken katılmadan yargılanabileceğine karar verdi. Ayrıca, daha önce verilen adli kontrol hükümlerinde de değişikliğe gidildi.

İMZA ŞARTI KALKTI, YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDİYOR

49. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 24 Ekim tarihli ara kararında, Manifest grubu üyelerinin imza yükümlülüğü kaldırıldı. Ancak yurt dışına çıkış yasağının devam edeceği açıklandı.

Grup üyeleri, soruşturma kapsamında 9 Eylül’de ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, o dönemde hem imza atma zorunluluğu hem de yurt dışı yasağı getirilmişti.

Dava kapsamında mahkeme süreci devam ederken, Manifest grubu üyeleri hakkında verilecek nihai kararın önümüzdeki duruşmalarda netleşmesi bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, dans figürleri suç unsuru sayıldı. Soruşturma başlatılan dans figürlerinin; edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı öne sürüldü. Savcılık, söz konusu dansların “cinsel nitelik taşıdığı”, “genel ahlak ve mahremiyet anlayışına zarar verdiği” ve “çocuklar dahil çok sayıda kişiye açık şekilde ulaştığı” değerlendirmesinde bulundu.

'Manifest' İddianamesi Kabul Edildi... Hapisleri İsteniyordu, Nasıl Yargılanacakları Belli Oldu'Manifest' İddianamesi Kabul Edildi... Hapisleri İsteniyordu, Nasıl Yargılanacakları Belli OlduGüncel

Manifest Grubuna Hapis Talebi!Manifest Grubuna Hapis Talebi!Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Manifest
Son Güncelleme:
Güllü’nün Ölüm Bilmecesi Çözülüyor! Sır Dolu Ölümün Ardından İtiraf Gibi Sözler Güllü’nün Ölüm Bilmecesi Çözülüyor! Sır Dolu Ölümün Ardından İtiraf Gibi Sözler
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
'Annemi Öldüreceğim' Mesajları Ortaya Çıkmıştı! Güllü'nün Ölümünde Kızıyla İlgili Şok Gelişme 'Annemi Öldüreceğim' Mesajları Ortaya Çıkmıştı! Güllü'nün Ölümünde Kızıyla İlgili Şok Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıkladı: 6 Gazetecinin İfadesi Alınacak Başsavcılıktan 6 Gazeteci İçin Açıklama
SGK'nın Hedefinde Şimdi Onlar Var! Müfettişler Herkese Aynı Soruyu Soracak! Ağır Yaptırımlar Yolda SGK'nın Hedefinde Şimdi Onlar Var! Müfettişler Herkese Aynı Soruyu Soracak
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 7 İsim İçin Flaş Karar Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 7 İsim İçin Flaş Karar
Yağmur, Sis, Kar, Soğuk… Hepsi Bir Anda Bastıracak! Meteoroloji Tarih Verdi: 30 İlde Sarı Kodlu Alarm Yağmur, Sis, Kar, Soğuk… Hepsi Bir Anda Bastıracak! 30 İlde Sarı Kodlu Alarm