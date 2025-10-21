Fenomen Dizi İçin Karar Verildi! İki Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her Perşembe akşamı izleyicileri ekrana kilitleyen İnci Taneleri, 44. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni bölümlerinin gecikmesi dizinin final yaptığı iddialarını gündeme getirmişti. Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, sessizliğini sosyal medya hesabı üzerinden bozdu. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri’ne başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ORGANİZE İŞLER PROJESİ NEDENİYLE ERTELENDİ

Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte dizinin final yapmadığı, sadece Netflix için çekilen “Organize İşler: Karun Hazinesi” filmi nedeniyle yeni sezonun ertelendiği ortaya çıktı.

İKİ OYUNCU DİZİDEN AYRILDI

Yeni sezon öncesinde diziden iki önemli ismin ayrıldığı öğrenildi. Arcan karakterini canlandıran Bora Cengiz ile Mahun rolündeki Gülenay Kalkan, yeni sezonda yer almayacak.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kulis bilgilerine göre İnci Taneleri ekibi kısa sürede sete dönmeyi planlıyor. Yeni sezonun yıl bitmeden ekrana gelmesi ve dizide yeni karakterlerle hikâyenin güçlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi