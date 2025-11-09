Nilperi Şahinkaya İle Baturalp Bekar’dan Yeni Fotoğraf

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süre önce annesi Meltem Vural’ı kaybeden ve bu süreçte zor günler yaşayan Nilperi Şahinkaya, son dönemde özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. 37 yaşındaki başarılı oyuncunun, yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.

AŞKINI İLAN ETTİ

İkili geçtiğimiz günlerde ilk kez birlikte objektiflere yansıdı. Şahinkaya, flört ettiklerini belirterek bu ilişkinin kendisine iyi geldiğini söyledi ve adeta aşkını ilan etti.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Yeni bir ilişkiye yelken açan Nilperi Şahinkaya, bu kez bir ilke imza attı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle ilk kez birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin bu pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Nilperi Şahinkaya, ardından Baturalp Bekar'ın kız kardeşinin de yer aldığı bu fotoğrafı, "Sevgilim, kız kardeşi yani görümcem ve ben" notuyla yayımladı.

Kaynak: Haber Merkezi