Özgür Turhan ve Eski Eşi Deniz Bağdaş Ekşi Sözlük’te Karşı Karşıya! Skandal İddialar Peş Peşe Geldi

Komedyen Özgür Turhan ile 9 ay önce yollarını ayıran Deniz Bağdaş arasında başlayan gerilim, sosyal medya platformu Ekşi Sözlük’te karşılıklı suçlamalarla büyüdü. Taraflar, birbirlerine yönelik ağır ithamlarda bulunarak gündeme geldi.

Ekşi Sözlük’te anonim bir hesap tarafından Özgür Turhan hakkında yapılan yorumun ardından, komedyen söz konusu hesabın eski eşi Deniz Bağdaş’a ait olduğunu ileri sürdü. Bu açıklama, iki taraf arasındaki tansiyonu iyice yükseltti.

'TEK KELİMEYLE HADSİZLİK'

Deniz Bağdaş’a ait olduğu iddia edilen hesaptan Turhan’ın sevgilisi Sena Bilgin hakkında şu ifadeler paylaşıldı: "Gördüğüm kadarıyla kendisi, sevgilisinin çocuğunun doğum günü partisini, asıl annenin rolünü çalmak için bir fırsat olarak görmüş. O çocuğun bir annesi var. Sizin göreviniz, "misafir" olmaktır; "partinin sahibi" veya "ikinci anne" olmak değil. Rohan'ın doğum gününü, kendi "yeni aile" performansınız için bir sahne olarak kullanmanız ve bunu kamusal alanda bu kadar pervasızca paylaşmanız, tek kelimeyle hadsizliktir. edit: Şiddet faili Özgür Turhan'ın yeni sevgilisi."

ÖZGÜR TURHAN’DAN SERT YANIT

Komedyen Özgür Turhan, Ekşi Sözlük’te kendi adını taşıyan hesabından eski eşine yanıt verdi. İlk olarak “Deniz Bağdaş” başlığı altına şunları yazdı: “Evli olduğu dönemde Özgür Turhan'ı (bknz: Aksel Gürel) ile aldatıp, akabinde boşanma davası açıp, Özgür Turhan'dan para koparmak için şiddet faili suçlamalarıyla Özgür Turhan'a çamur atan kişi.”

Turhan ardından, ilk yorumu paylaşan anonim hesaba yönelik de şu paylaşımda bulundu: “(Bknz: Deniz Bağdaş) tarafından yönetilen hesap. Bu hesabı ekşi sözlük yönetimi Özgür Turhan'ın katıldığı "Buyrun Benim" videosundan sonra Deniz Bağdaş'a tanımlamıştır" yazdı.

