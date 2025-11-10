Magazin Kulisleri Bu İddiayı Konuşuyor! Torreira ve Demet Özdemir Aşk mı Yaşıyor?

Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, ünlü bir oyuncunun paylaşımlarını beğendi. Sosyal medya bir anda hareketlendi, aşk dedikoduları gündem oldu.

Galatasaray’ın yıldız ismi Lucas Torreira, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Torreira, daha önce Devrim Özkan ile yaşadığı ilişki magazinde gündem olmuş, ancak bu aşk beklenen şekilde sona ermişti.

AŞK MI YAŞIYORLAR?

Şimdilerde Torreira’nın ilgisi yeni bir isimde. Torreria’nın ünlü oyuncu Demet Özdemir ile ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan ikilinin yakınlaştığı ve futbolcunun gönlünü Demet Özdemir’e kaptırdığı konuşuluyor.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ DETAYI OLAY OLDU

Son olarak Lucas Torreira’nın, Demet Özdemir’in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara beğeni bırakması dikkat çekti.

Öte yandan, Özdemir’in Galatasaray-Bodo maçında görüntülenirken yanında olan kişinin Torreira’nın arkadaşı olduğu iddiaları magazin gündeminde yer aldı.

