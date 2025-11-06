Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 7 İsim İçin Flaş Karar

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, saç ile kan örnekleri alınan ve test sonuçları ’negatif’ çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

7 İSİM İÇİN YENİ GELİŞME

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları 'negatif' çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti. Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edilmişti. Kanında veya saçında uyuşturucu tespit edilmeyen isimler; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Soruşturma
