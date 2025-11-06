İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıkladı: 6 Gazetecinin İfadesi Alınacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak ifadeye çağrıldı.

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, bugün sabah ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürüldü.

Saat 06.00 sıralarında yapılan operasyon kapsamında, Sevinç ve Oğhan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'de ifadelerini alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtiliyor. Sevinç ve Oğhan’ın cep telefonlarına da el konuldu.

Öte yandan gazeteci Soner Yalçın ve Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın da emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tutuklu İBB Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Gazetecilerin, “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım etme” iddialarıyla ifadeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde alınacak.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi