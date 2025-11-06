Gök Gürültülü Sağanak Kapıda! Meteoroloji'den 12 İle Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminine göre, bugün 12 ilde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların görüleceği iller şöyle sıralandı: Antalya, Muğla, Yozgat, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Çanakkale, İstanbul, Afyonkarahisar, Denizli ve Isparta.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, Ege ve Marmara’da kuzey yönlerinden, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi