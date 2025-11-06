Gök Gürültülü Sağanak Kapıda! Meteoroloji'den 12 İle Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Gök Gürültülü Sağanak Kapıda! Meteoroloji'den 12 İle Uyarı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminine göre, bugün 12 ilde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların görüleceği iller şöyle sıralandı: Antalya, Muğla, Yozgat, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Çanakkale, İstanbul, Afyonkarahisar, Denizli ve Isparta.

Gök Gürültülü Sağanak Kapıda! Meteoroloji'den 12 İle Uyarı - Resim : 1

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, Ege ve Marmara’da kuzey yönlerinden, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağanak yağış Meteoroloji
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hac Kuraları Çekildi, Sonuçlar Açıklandı! Hac Kuraları Çekildi, Sonuçlar Açıklandı!
Bahis Skandalı Soruşturması: Başsavcılıktan Flaş Zorbay Küçük Açıklaması! Başsavcılıktan Flaş Zorbay Küçük Açıklaması!
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Nepal'de Çığ Faciası... Kayıp Dağcılardan Acı Haber Geldi! Nepal'de Çığ Faciası... Kayıp Dağcılardan Acı Haber Geldi!
Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye Kayyım Atandı İki Holdinge Kayyım Atandı
İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı: İmren Nilay Tüfekci Adaylığını Açıkladı İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı, Adaylığını Açıkladı
14,9 Milyon Ton Cevher! Türkiye'de Müthiş Keşif! Tonlarca Altın Sivas'ın Köyünden Çıktı 14,9 Milyon Ton Cevher! Türkiye'de Müthiş Keşif! Tonlarca Altın Sivas'ın Köyünden Çıktı