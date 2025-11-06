Gök Gürültülü Sağanak Kapıda! Meteoroloji'den 12 İle Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminine göre, bugün 12 ilde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların görüleceği iller şöyle sıralandı: Antalya, Muğla, Yozgat, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Çanakkale, İstanbul, Afyonkarahisar, Denizli ve Isparta.
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, Ege ve Marmara’da kuzey yönlerinden, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
