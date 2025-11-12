Tarkan, Ajda Pekkan, Hadise, Edis... Türkiye Tek Yürek Oldu! Ünlü İsimlerden Şehitlerimiz İçin Taziye Mesajları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan ve 20 askeri personeli taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi, Türkiye’yi yasa boğdu. Kazada şehit olan askerler için sanat ve medya dünyasından birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı.

İşte ünlülerin paylaşımları...

Tarkan: Askeri kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Askeri kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Gülben Ergen: Ateş düştüğü yeri yakacak…Analar, eşler, evlatlar, geride kalanlar için yangın yeri. Şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı dilerim…

Ateş düştüğü yeri yakacak…Analar, eşler, evlatlar, geride kalanlar için yangın yeri. Şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı dilerim… Ajda Pekkan: Askerî kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Derin bir üzüntü içindeyim, milletimizin başı sağ olsun.

Askerî kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Derin bir üzüntü içindeyim, milletimizin başı sağ olsun. İbrahim Tatlıses: Gürcistan hava sahasında askerî kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yüce milletimize başsağlığı diliyorum.

Gürcistan hava sahasında askerî kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Hadise: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Mustafa Sandal: Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberi hepimizi derinden üzdü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerim.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberi hepimizi derinden üzdü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerim. Edis: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın düşmesi sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim.

Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın düşmesi sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim. Bergüzar Korel: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Yılmaz Erdoğan: Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askerî kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askerî kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ebru Gündeş: Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Selçuk Yöntem: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Emre Altuğ: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hakan Altuğ: Düşen kargo uçağımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Düşen kargo uçağımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mabel Matiz: Şehit olan tüm askerlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Şehit olan tüm askerlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Selahattin Paşalı: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Derya Uluğ: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Sıla Gençoğlu: Askeri uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Askeri uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Demet Akbağ: Askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Celil Nalçakan: Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabia Soytürk: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum.

Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum. Manifest: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Çağla Şıkel: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 askerî kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 askerî kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Hande Yener: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

